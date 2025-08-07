Trump chiede il licenziamento del CEO di Intel: le azioni crollano del 4,5% 💡

Intel (INTC.US) è attualmente al centro di una controversia dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto, sul suo account Truth Social, le dimissioni immediate del CEO dell’azienda, definendolo “altamente in conflitto di interessi”. A causa di questo intervento politico e del recente scrutinio sui presunti legami di Intel con la Cina, le azioni della società sono attualmente in calo del 4,4% prima dell’apertura di Wall Street.
Il recente tumulto attorno a Intel si è intensificato dopo una lettera del senatore repubblicano Tom Cotton al presidente del consiglio di amministrazione della società, nella quale il senatore ha sollevato gravi interrogativi riguardo ai legami del nuovo CEO Lip-Bu Tan con aziende tecnologiche cinesi e a un caso penale legato al suo ex datore di lavoro, Cadence Design Systems. Cotton ha chiesto, tra le altre cose, se il consiglio di amministrazione di Intel fosse a conoscenza delle richieste di documenti inviate a Cadence durante il mandato di Tan e quali misure siano state adottate per mitigare i rischi derivanti dagli investimenti di Tan in società collegate al settore militare cinese. Queste accuse hanno approfondito il dibattito sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, soprattutto considerando che Tan controlla o è affiliato a oltre 40 società e fondi cinesi, e detiene partecipazioni minori in oltre 600 altre aziende, tra cui almeno otto con legami con l’Esercito Popolare. Intel ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con le autorità e ha assicurato che Tan e la società rimangono “profondamente impegnati per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile
Un’ulteriore fonte di incertezza per il mercato sono le nuove e severe richieste del governo statunitense rivolte a TSMC di Taiwan: il presidente Trump ha lanciato un ultimatum secondo cui sarà mantenuta una tariffa del 20% sulle importazioni di chip taiwanesi a meno che TSMC non acquisisca una partecipazione del 49% in Intel e investa ulteriori 400 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Tali condizioni esigenti sono considerate dagli analisti del settore praticamente irrealistiche e rischiano di compromettere seriamente le catene globali del valore dei semiconduttori.
Fonte: Yahoo Finance
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.