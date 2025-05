Grafico del giorno: TNOTE (22.05.2025)

Il mercato del debito statunitense ha appena registrato una delle sue peggiori sedute dell'anno, e la debole domanda all'asta di bond di ieri ha intensificato la tendenza a vendere tutti i tipi di asset americani. La mancanza di appetito per il debito USA evidenzia le preoccupazioni riguardo al progetto di legge fiscale proposto da Trump e alla traiettoria a lungo termine di un deficit già gonfiato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il contratto futures sui Treasury a 10 anni è sceso al di sotto del livello chiave di supporto intorno a 109,70, raggiungendo il punto più basso degli ultimi tre mesi. I bond erano saliti gradualmente di prezzo in previsione di tagli ai tassi da parte della Federal Reserve, ma il caos nella politica commerciale di marzo e aprile ha fortemente ridimensionato queste speranze. Fonte: xStation5 “Vendere l’America” è ancora in gioco

Solo pochi giorni dopo il declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti, il mercato obbligazionario ha mostrato all’amministrazione un cartellino giallo. Le controversie in corso sulla legislazione fiscale di Trump e i timori di stagflazione hanno spinto i rendimenti dei Treasury a 30 anni oltre il 5% (quelli a 10 anni si avvicinano al 4,6%). La debole domanda all’ultima asta di bond a 20 anni si è ripercossa anche su Wall Street, rafforzando il sentimento di “Vendere l’America”, con i principali indici blue-chip in calo tra l’1,4% e l’1,9%. I rendimenti obbligazionari continuano a salire insieme alle preoccupazioni di recessione. I rendimenti a 30 anni hanno superato il simbolico livello del 5%, avvicinandosi a un massimo ventennale (l’ultimo picco risale all’autunno 2023). Fonte: Bloomberg Finance L.P. Repubblicani divisi

Il “bellissimo progetto di legge fiscale” proposto da Trump sta suscitando controversie da giorni, sia a Capitol Hill che a Wall Street. Si basa sulle riduzioni fiscali introdotte durante il suo primo mandato. La conseguente diminuzione delle entrate federali dovrebbe essere compensata da tagli di bilancio (inclusi Medicaid e programmi per l’energia verde), ma nella sua forma attuale il disegno di legge approfondirebbe ulteriormente l’ingente deficit già esistente. A complicare la situazione è la divisione interna tra i Repubblicani: gli ultraconservatori chiedono tagli più profondi, mentre i moderati esprimono preoccupazioni sul futuro delle infrastrutture e dei progetti energetici.

