Grafico del giorno - US100 (02.05.2025)

Il Nasdaq 100, a forte componente tecnologica e rappresentato dal simbolo US100, ha registrato lievi rialzi venerdì dopo i risultati contrastanti degli utili dei colossi tech diffusi giovedì, con i futures in salita dello 0,5% nella notte.

Il sentiment di mercato è migliorato sensibilmente dopo la notizia che Cina e Stati Uniti stanno aprendo al dialogo sui dazi, con la possibilità di allentare le crescenti tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali. Utili Tech sotto i riflettori Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Amazon e Apple hanno superato le attese nei risultati trimestrali, ma entrambi i titoli hanno subito pressioni poiché le aziende hanno avvertito di potenziali impatti negativi legati ai dazi.

Amazon ha registrato un aumento del 9% nei ricavi a 155,67 miliardi di dollari, con un utile per azione (EPS) in crescita del 64% su base annua. Apple ha riportato un incremento del 5% nei ricavi, raggiungendo i 95,4 miliardi. Tuttavia, entrambe le aziende hanno fornito indicazioni caute sull’impatto delle tariffe, con Apple che ha stimato costi aggiuntivi per 900 milioni di dollari nel prossimo trimestre. Preoccupazioni per le tariffe condizionano le prospettive Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha evidenziato in conferenza stampa l’incertezza attorno alle politiche tariffarie dell’ex presidente Trump, affermando che "è difficile prevedere dove e quando si stabilizzeranno". Le previsioni per il secondo trimestre riflettono questa incertezza, con una stima sugli utili operativi inferiore alle attese di Wall Street.

Anche il CEO di Apple, Tim Cook, ha sottolineato le difficoltà nel fare previsioni oltre giugno a causa delle incertezze legate al commercio, nonostante vendite di iPhone sopra le aspettative (46,8 miliardi di dollari). La Cina apre a possibili negoziati commerciali Il sentimento di mercato ha ricevuto una spinta significativa dopo che il Ministero del Commercio cinese ha annunciato che sta "valutando" la possibilità di avviare negoziati con gli Stati Uniti.

Si tratta del primo passo verso una possibile riduzione delle tariffe reciproche aumentate nelle ultime settimane. La dichiarazione ha sottolineato che funzionari statunitensi "hanno preso l’iniziativa di trasmettere informazioni alla parte cinese in più occasioni, esprimendo la volontà di dialogare". I mercati asiatici rimbalzano sulle speranze di dialogo commerciale I segnali positivi su possibili negoziati hanno innescato forti rialzi nei mercati asiatici: l’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato il 1,7%, mentre il listino di Taiwan è salito del 2,2%. Anche gli indici giapponese e sudcoreano hanno registrato aumenti rispettivamente dell’1,1% e dello 0,4%, riflettendo un miglioramento del sentiment regionale. Attesa per i dati sul lavoro USA Ora l’attenzione degli investitori si sposta sul report occupazionale di aprile, che offrirà il primo bilancio del mercato del lavoro da quando sono entrati in vigore i dazi della cosiddetta “Liberation Day” di Trump. Gli analisti esamineranno i dati alla ricerca di segnali di rallentamento che potrebbero influenzare le future decisioni di politica economica. US100 (grafico giornaliero - D1) Il Nasdaq 100 (US100) sta scambiando intorno al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, una zona chiave di resistenza. I rialzisti puntano a ritestare le medie mobili a 200 e 100 giorni, mentre i ribassisti potrebbero spingere per una rottura sotto quota 19.195, livello che in passato ha innescato un trend al rialzo, con obiettivo vicino al ritracciamento del 61,8%.

L’RSI si mantiene sopra quota 48,5, livello che storicamente ha segnalato un ritorno di momentum positivo. Nel frattempo, il MACD si sta allargando, indicando una crescente pressione rialzista.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.