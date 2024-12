Grafico del giorno - US100 (04.12.2024)

Il Nasdaq 100 continua la sua straordinaria ascesa, registrando il 34° record di chiusura dell’anno grazie alle crescenti aspettative di tagli ai tassi di interesse. Tuttavia, iniziano a emergere segnali di esaurimento del mercato dopo un’impennata di 11 trilioni di dollari nei titoli azionari statunitensi. L'indice, fortemente orientato verso il settore tecnologico, dimostra resilienza anche se il posizionamento si fa sempre più affollato dal lato rialzista. Statistiche chiave del mercato: Nasdaq 100: in rialzo dello 0,3% a 19.480,91, segnando il 34° record di chiusura del 2024

in rialzo dello 0,3% a 19.480,91, segnando il 34° record di chiusura del 2024 Probabilità di un taglio dei tassi a dicembre: in aumento al 73,8%

in aumento al 73,8% Tre sessioni consecutive di rialzi: +2,21% in questo periodo

+2,21% in questo periodo Performance da inizio anno (YTD): +29,77% Il momentum del settore tecnologico persiste nonostante gli avvertimenti degli strateghi di mercato, come Citigroup, che ha osservato un posizionamento dei futures "completamente sbilanciato". Questo rally si distingue per la sua ampiezza, con l’indice in crescita del 34,26% dai minimi del 2024 e del 37,71% dal punto più basso di dicembre 2023. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Tra i settori, servizi di comunicazione hanno mostrato forza, mentre la performance dei singoli titoli è stata mista. Palantir Technologies ha guidato i rialzi (+6,9%) grazie all’espansione delle autorizzazioni governative, mentre Intel ha subito pressioni (-6,1%) a causa di speculazioni sulla successione del CEO. Il mercato del lavoro continua a mostrare resilienza, con le offerte di lavoro che sono salite a 7,74 milioni in ottobre, superando le aspettative e sostenendo la narrativa di un "atterraggio morbido". Questi dati, combinati con i commenti del governatore della Fed Kugler sul solido mercato del lavoro e sui miglioramenti nelle tendenze inflazionistiche, hanno rafforzato la fiducia del mercato in tagli imminenti dei tassi di interesse. Quadro tecnico: La situazione tecnica rimane forte, nonostante alcuni analisti, tra cui Bloomberg Intelligence, segnalino i primi segnali di pressione mentre ci si avvicina al 2025. La striscia vincente di tre giorni dell’indice, con guadagni accumulati del 2,21%, suggerisce un persistente interesse da parte degli investitori istituzionali, nonostante le valutazioni elevate. Tagli dei tassi impliciti dai mercati

Fonte: Bloomberg Guardando al futuro, l’attenzione dei mercati è rivolta ai prossimi dati sull’occupazione e al discorso del presidente della Fed Powell, che potrebbero offrire indicazioni cruciali sul tempismo dei potenziali tagli dei tassi. L'attuale posizionamento riflette una crescente fiducia dei mercati in una svolta politica della Fed a dicembre o gennaio, sebbene un tale consenso unanime spesso preceda periodi di maggiore volatilità. US100 (Intervallo giornaliero - D1) L’indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, è scambiato a un massimo storico, con il picco di metà luglio a 20.895 ora considerato un primo supporto per i rialzisti. Per i ribassisti, i livelli target chiave includono la media mobile a 50 giorni (SMA) a 20.606 e i massimi di agosto intorno a 19.917, che coincidono con la media mobile a 100 giorni (SMA). L’RSI è in graduale aumento, avvicinandosi alla zona di ipercomprato, segnalando un forte momentum. Parallelamente, il MACD si sta espandendo dopo un recente incrocio rialzista, confermando ulteriormente la tendenza attuale. Questi indicatori tecnici suggeriscono una forza rialzista continua, anche se è consigliata prudenza poiché l’RSI si avvicina a livelli elevati.

Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.