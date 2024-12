Grafico del giorno - US100 (17.12.2024)

Il Nasdaq Composite ha chiuso a un nuovo record in una seduta caratterizzata da una performance di mercato divergente: l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico hanno spinto i guadagni del settore tecnologico, mentre i settori tradizionali sono rimasti indietro. La decisione sui tassi della Fed attesa per domani vede i mercati scontare una probabilità del 95,4% di un taglio di 25 punti base, sebbene le previsioni per il 2025 potrebbero essere più restrittive del previsto. Statistiche chiave di mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il Nasdaq segna la 38ª chiusura record del 2024, in rialzo dell’1,2%.

Broadcom supera i 1.000 miliardi di capitalizzazione, con un +126% da inizio anno.

Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico sopra i 106.000 dollari. Leadership del settore tecnologico vs debolezza del mercato più ampio

La forza del Nasdaq continua a mascherare una divergenza sottostante: il Dow Jones è in calo per l’ottava sessione consecutiva, la serie negativa più lunga dal 2018. L’S&P 500 registra l’11ª sessione consecutiva di ampiezza negativa, la più lunga dal 1999, segnalando la natura ristretta dei guadagni di mercato. Boom dell’IA e del calcolo quantistico

La spinta del settore tecnologico rimane robusta grazie agli sviluppi legati all’intelligenza artificiale. Broadcom è emblematica di questa forza con un incremento del 220% dei ricavi AI a 12,2 miliardi di dollari. Anche il calcolo quantistico emerge come nuovo tema di crescita, attirando un forte interesse degli investitori: Rigetti Computing è salita dell’843% negli ultimi tre mesi, D-Wave Quantum del 455% e IonQ del 398%, nonostante ricavi limitati. Cambiamenti nella composizione degli indici

La ricostituzione annuale del Nasdaq 100 riflette i temi di mercato in evoluzione. Il 23 dicembre entreranno nell’indice Palantir Technologies, Axon Enterprise e MicroStrategy (focalizzata su Bitcoin), sostituendo Moderna, Super Micro Computer e Illumina. I cambiamenti sottolineano l’influenza crescente dei settori AI, criptovalute e software aziendale. Attese per i tagli dei tassi

Un taglio di 25 punti base appare ormai certo per il meeting del FOMC di domani, ma la Fed dovrebbe segnalare un percorso più prudente per il 2025, con proiezioni che ora puntano a tre tagli da 25 punti base anziché quattro. Questo aggiustamento riflette preoccupazioni persistenti sull’inflazione e l’impatto potenziale delle politiche dell’amministrazione Trump, inclusi dazi proposti e controlli sull’immigrazione. Il dominio del settore tecnologico, unito alla divergenza del mercato più ampio e alle aspettative monetarie in evoluzione, suggerisce una rotazione in corso piuttosto che una forza diffusa all’avvicinarsi del 2025. US100 (Intervallo D1)

L’indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, ha chiuso ieri a un nuovo record. I massimi di metà dicembre a 21.669 e quelli di metà novembre a 21.255 rappresentano i primi livelli di supporto per i rialzisti, mentre il massimo di metà luglio a 20.895, allineato alla media mobile a 50 giorni a 20.851, offre ulteriore supporto. I ribassisti potrebbero puntare al livello chiave di 20.896 per sfruttare la divergenza ribassista, con obiettivi successivi che includono la media mobile a 100 giorni e i massimi di agosto vicino a 19.917, livelli critici al ribasso. L’RSI è entrato in zona di ipercomprato, il che potrebbe accelerare ulteriormente il momentum rialzista. Nel frattempo, il MACD merita attenzione poiché potrebbe restringersi o espandersi, fornendo indicazioni sul ritmo e sulla sostenibilità del trend rialzista attuale. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.