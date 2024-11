Grafico del giorno - US100 (21.11.2024)

La sessione odierna in Europa mostra un raffreddamento del sentiment, con i contratti sugli indici statunitensi in calo tra lo 0,7% e lo 0,5%. Il contratto sul Nasdaq 100 (US100) arretra dello 0,5%, scendendo a 20.600 punti, sebbene i volumi siano attualmente bassi e il sentiment potrebbe cambiare entro l’apertura dei mercati alle 14:30 CET. I risultati di Nvidia, solidi e superiori alle previsioni, non hanno migliorato il sentiment dei mercati; le previsioni sui ricavi per il prossimo trimestre, pur superando di poco le attese, indicano una crescita trimestrale del 7%, la più bassa dall’inizio del 2023. Ieri, le azioni del gigante dell’IA hanno perso il 2,5% nel trading after-hours e oggi lo sconto ha raggiunto il 3,5%. Diverse banche, tra cui Bernstein e J.P. Morgan, hanno alzato le loro raccomandazioni, ma la reazione di Wall Street suggerisce preoccupazioni per pressioni di prese di profitto dopo l'apertura del mercato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oggi l’attenzione sarà sui dati macroeconomici, che potrebbero aumentare la volatilità. Il mercato attende, tra gli altri, i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e l’indice regionale della Fed di Philadelphia alle 14:30 CET, seguiti dalle vendite di case esistenti, l’indice regionale della Fed di Kansas City e l’indice dei leading indicators alle 16:00 CET. Inoltre, sono previsti i discorsi di Hammack e Goolsbee della Fed. Potrebbero emergere timori che l’aggressiva politica tariffaria annunciata da Trump finisca per influenzare le azioni della Fed, costringendola a sospendere il ciclo di tagli dei tassi previsto per il prossimo anno. Negli ultimi giorni, numerosi esponenti della Federal Reserve hanno espresso posizioni piuttosto restrittive, sottolineando la necessità di cautela in ulteriori "aggiustamenti" della politica monetaria. Nonostante la robustezza dell'economia, si evidenzia una debolezza apparente nel mercato del lavoro. Alcuni hanno parlato, tra le altre cose, di un tasso neutrale più elevato e hanno sottolineato che l'inflazione non è ancora scesa all'obiettivo e che i progressi nella sua riduzione stanno rallentando. Grafico US100

Osservando il Nasdaq 100 (US100), il benchmark ha raggiunto il limite inferiore del canale rialzista dopo il recente calo. Un rimbalzo sopra i 20.750 punti potrebbe aprire la strada al raggiungimento dei massimi della prima metà di novembre, mentre una rottura al ribasso potrebbe indicare pressioni per un test del livello psicologico chiave di 20.000 punti come supporto. Fonte: xStation5

