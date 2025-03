Grafico del Giorno - US100 (28.03.2025)

Il sentiment del mercato azionario statunitense si è indebolito nuovamente, con il Nasdaq sulla strada per chiudere il suo trimestre più debole dal 2023. L'indice non è riuscito a superare la sua media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa). Un test chiave di momentum potrebbe arrivare intorno alle 12:30 CET, quando verranno pubblicati i dati sull'inflazione PCE di febbraio. Il mercato si aspetta un aumento dell'inflazione del 2,5% anno su anno e 0,3% mese su mese. Una lettura a questi livelli o inferiore probabilmente allevierebbe le preoccupazioni del mercato riguardo l'aumento delle aspettative inflazionistiche che si traducano in pressioni sui prezzi reali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Tuttavia, una lettura superiore alle aspettative potrebbe rappresentare un fattore di stress per i mercati, potenzialmente segnalando che la Federal Reserve potrebbe tornare a concentrarsi sul suo mandato di controllo dell'inflazione e mantenere i tassi di interesse invariati, anche mentre emergono segnali preoccupanti sia dai consumatori statunitensi che dagli indicatori di sentiment aziendale. Nonostante le recenti correzioni, le valutazioni del Nasdaq rimangono elevate, e una caduta sotto la media mobile esponenziale a 200 giorni potrebbe indicare un ritorno a un ampio trend ribassista. Nelle ultime due sedute, il volume di vendite ha chiaramente dominato. Secondo Thomas Barkin della Federal Reserve, le tariffe sono quasi certamente destinate ad aumentare le pressioni inflazionistiche, mentre le prospettive economiche sono diventate più complesse: la crescita sta rallentando e il sentiment si sta indebolendo. US100 Index (Intervallo Giornaliero)

I futures del Nasdaq 100 sono scesi sotto il livello di 20.000 punti. I dati di Deutsche Bank mostrano che la liquidità nei mercati statunitensi è scesa ai minimi degli ultimi due anni, aumentando il potenziale di elevata volatilità e una maggiore suscettibilità degli indici alla pressione di vendita. Fino ad ora, l'amministrazione statunitense non si è allontanata dalle tariffe precedentemente annunciate, e finché i mercati non percepiranno un sollievo su questo fronte, è probabile che i ribassisti mantengano argomentazioni solide per continuare a scommettere su un sentiment di risk-off. Source: xStation5

