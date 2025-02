Grafico del giorno - US500 (04.02.2025)

Gli indici USA hanno iniziato la settimana con una nota debole, sebbene il contratto S&P 500 (US500), trovando supporto a 5950 punti, possa suggerire che Wall Street abbia ancora appetito per una ripetizione del pattern della scorsa settimana, dove i cali del lunedì sono stati gradualmente recuperati fino al venerdì. Tuttavia, gran parte del rimbalzo della scorsa settimana è stato annullato venerdì sera e, dopo il weekend, gli indici sono stati aperti con un ampio gap al ribasso, segnalando la dominanza dell'offerta, che si riflette anche nei volumi di scambio. I dati della scorsa settimana hanno mostrato che i fondi hedge avevano venduto azioni a un ritmo record per settimane, rafforzando il sentiment di avversione al rischio a causa dell'incertezza sui dazi e sul loro impatto potenziale. Allo stesso tempo, la certezza sui dazi rimane incerta, poiché Trump potrebbe ancora revocarli o modificarli entro domani. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Sul fronte aziendale, Alphabet (GOOGL.US) è pronta a rilasciare i risultati domani, seguita da Amazon (AMZN.US) giovedì dopo la chiusura del mercato. Oggi, Palantir (PLTR.US) e Tyson Foods (TSN.US) riporteranno i risultati, ma indipendentemente dai loro risultati, nessuna delle due aziende avrà probabilmente un impatto significativo sul sentiment del mercato complessivo. Il focus del mercato rimarrà su Donald Trump e sulla possibile risposta della Cina ai nuovi dazi del 10% sui beni cinesi. Secondo le stime del modello della Federal Reserve, se Messico, Canada e Cina dovessero rispondere con dazi equivalenti, l'inflazione PCE degli USA potrebbe aumentare di 0,7 punti percentuali, mentre il PIL nel 2025 potrebbe essere inferiore di 1,2 punti percentuali. Questo scenario solleva preoccupazioni su un possibile rallentamento economico, un'inflazione più alta e una pressione continua sulla Fed per mantenere elevati i tassi di interesse, tutti fattori negativi per il mercato azionario. La domanda chiave è se eventuali notizie nelle prossime ore o giorni possano aiutare ad alleviare queste preoccupazioni e ridurre la paura del mercato. US500 (intervallo H1)

Analizzando il pattern di trading dei futures S&P 500 (US500), abbiamo osservato quattro correzioni significative dalla seconda metà di dicembre 2024, ciascuna con un intervallo simile di circa 200 punti. Se si verificasse un simile impulso ribassista dai livelli attuali, potremmo vedere un test del livello dei 5800 punti, che si allinea anche con il minimo locale di gennaio 2025. Al contrario, se un rimbalzo dai livelli attuali dovesse continuare, potrebbe segnare la formazione di un forte pattern rialzista a doppio minimo vicino ai 6000 punti. Perché questo scenario rialzista si materializzi, i livelli di resistenza chiave a medio termine sarebbero 6060 punti (il livello pre-gap) e 6130 punti (i recenti massimi locali). Fonte: xStation5

