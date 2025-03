Grafico del giorno - US500 (12.03.2025)

Gli indici di Wall Street stanno registrando lievi guadagni in vista della pubblicazione dei dati CPI degli Stati Uniti per il mese di febbraio, prevista per le 13:30 di oggi. Gli investitori sembrano sperare che i dati possano portare sollievo al mercato, mostrando un valore leggermente inferiore o in linea con le aspettative. Guardando i dati più recenti sulla posizione degli operatori di opzioni sull'S&P 500, vediamo che la pressione di vendita in questo gruppo è aumentata rispetto a ieri. Nel frattempo, il gamma (GEX), sebbene ancora negativo, è salito, il che potrebbe indicare che la pressione al ribasso su Wall Street sta cominciando a stabilizzarsi. Un rapporto CPI ottimista potrebbe fungere da trigger per una ripresa dopo la recente serie di cali nel mercato statunitense.

USA, inflazione CPI di febbraio: attesa 2,9% su base annua vs. 3% precedentemente (0,3% su base mensile vs. 0,5% precedentemente)

CPI core: 3,2% su base annua vs. 3,3% precedentemente (0,3% su base mensile vs. 0,4% precedentemente) Tuttavia, il sentiment di mercato negli Stati Uniti sembra rimanere contenuto almeno fino alla pubblicazione del CPI, poiché gli investitori dovranno valutare il rischio di una possibile delusione. È importante notare che gli ultimi dati CPI e PPI di gennaio hanno mostrato un aumento dell'inflazione, che non è stato confermato dai dati PCE. Tuttavia, i dati recenti suggeriscono che le aspettative di inflazione negli Stati Uniti sono aumentate, il che potrebbe indicare che il CPI di febbraio potrebbe superare le previsioni. Questo scenario sembra essere il più "rischioso" dalla prospettiva dell'attuale sentiment del mercato azionario e delle aspettative riguardo alla politica della Federal Reserve. Gli investitori continuano a prevedere un taglio dei tassi a maggio, specialmente dopo gli ultimi deludenti dati sui consumi e le letture miste dell'ISM dei settori manifatturiero e dei servizi.

US500 (timeframe D1) Il contratto future dell'S&P 500 (US500) sta registrando un lieve rimbalzo dai recenti minimi e è riuscito a recuperare rispetto al ritracciamento di Fibonacci al 23,6% dell'onda rialzista del 2022. Il primo livello di resistenza significativo si trova intorno ai 5800 punti, dove si trova la media mobile esponenziale a 200 sedute (linea rossa).

Fonte: xStation5