Grafico del giorno: US500 (19.05.2025)

I futures sull’S&P 500 interrompono la serie di rialzi durata una settimana, scendendo di quasi l’1,2% all’avvio delle contrattazioni. Il declassamento del rating creditizio degli Stati Uniti da parte di Moody’s ha riacceso il sentiment “sell‑America”: le azioni calano mentre l’aumento dei rendimenti dei Treasury mette in evidenza il costo del debito statunitense. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dal 22 aprile gli indici statunitensi avevano recuperato due mesi di perdite innescate dalle nuove ondate di dazi imposte da Donald Trump nella guerra commerciale. L’indice US500 ha chiuso la scorsa settimana a un passo dalla soglia psicologica dei 6.000 punti, sfiorando una condizione di ipercomprato (RSI > 70).

Fonte: xStation5 Per anni, il debito è stato la principale “esportazione” americana, e una fede duratura nell’eccezionalismo statunitense e nell’efficienza economica ha permesso al Paese di attirare capitali record. Questo scenario potrebbe però cambiare dopo il declassamento degli Stati Uniti da parte di Moody’s — l’ultima delle tre grandi agenzie (insieme a S&P e Fitch) a farlo. Le motivazioni di Moody’s riecheggiano i temi su cui Donald Trump ha basato la sua campagna nel 2024. L’attenzione è puntata sull’incessante crescita del debito federale. Dal 2012 al 2024, il rapporto debito/PIL è salito dal 70 % al 98 %, e nessuno dei due partiti ha proposto misure durature per fermare la spirale del debito. Anche i costi per il servizio del debito sono in aumento, come indicato dai rendimenti più alti dei Treasury. Moody’s rileva che nel 2024 gli interessi sul debito federale hanno assorbito il 18 % delle entrate, rispetto al 9 % del 2021. Sebbene il presidente Trump abbia invocato una riduzione del debito fin dalla campagna elettorale, le azioni della sua amministrazione — e le proiezioni di Moody’s — non indicano un rapido miglioramento. Il disavanzo di bilancio del 2025 è di quasi 210 miliardi di dollari superiore a quello del 2024, e i tagli fiscali previsti potrebbero non essere interamente compensati dai dazi, data la volontà di ridurre le tensioni commerciali. I tagli ai programmi sociali previsti per il 2026 ridurrebbero la spesa federale solo di circa il 15 %, lasciando inalterate le voci principali di spesa (come Medicare e gli interessi sul debito). Nonostante l’agenda di Trump, Moody’s prevede che il debito statunitense raggiungerà il 134 % del PIL entro il 2035. Gli Stati Uniti sono usciti dal club dei debitori sovrani con rating massimo. Va però notato che la maggior parte delle economie ancora valutate AAA sono anch’esse sotto revisione per un possibile cambiamento di status (“u” = under review).

Fonte: Bloomberg Finance L.P

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.