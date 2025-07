Grafico del giorno - US500 (24.07.2025)

S&P 500 ai Massimi Storici tra Trimestrali Solide e Ottimismo sui Commerci Internazionali

Il 23 luglio 2025, l’indice S&P 500 ha toccato un nuovo massimo storico, chiudendo la sessione con un rialzo dello 0,78%, a 6.358,91 punti. I future sull’indice hanno registrato guadagni ancora più marcati, spinti dai solidi risultati di Alphabet. Da inizio anno, l’S&P 500 è salito di oltre l’8%, con un incremento superiore al 32% dai minimi di aprile. Oltre ai risultati aziendali positivi, l’ottimismo del mercato è alimentato anche dalle aspettative di nuovi accordi commerciali tra gli Stati Uniti e i principali partner. Ieri è stato annunciato un accordo con il Giappone, che prevede l’applicazione di un dazio del 15% sui prodotti giapponesi. Si ipotizza un’aliquota simile anche per le merci provenienti dall’Unione Europea. La salita dell’S&P 500 è stata guidata principalmente da grandi aziende come Nvidia, che ha guadagnato oltre il 2%, consolidando una capitalizzazione di mercato superiore a 4.000 miliardi di dollari. Meta è salita dell’1,2%, Broadcom dell’1,8%, mentre il colosso farmaceutico Eli Lilly è avanzato di quasi il 3%. Forti guadagni anche per Oracle, ExxonMobil e Home Depot. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I Risultati di Alphabet Spingono il Rally dell’US500

Dopo la chiusura dei mercati, Alphabet (la società madre di Google) ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2025, nettamente superiori alle attese degli analisti: Ricavi : 96,4 miliardi di dollari (+14% su base annua, sopra le stime di 94 miliardi)

Utile per azione (EPS) : 2,31 dollari (contro attese di 2,18 dollari)

Google Cloud : ricavi in crescita del 32% su base annua, a 13,6 miliardi di dollari

Ricerca e pubblicità: risultati superiori alle aspettative di mercato Le ottime performance di Alphabet sono state il principale motore dei guadagni post-sessione e del sentiment positivo in tutto il settore tech. L’azienda ha anche annunciato un forte aumento degli investimenti in conto capitale, portandoli a 85 miliardi di dollari, per far fronte alla crescente domanda di servizi cloud, trainata dall’intelligenza artificiale. Sebbene l’entità della spesa desti attenzione, la crescita nei ricavi cloud ne giustifica l’orientamento strategico. Intel Riuscirà ad Attirare l’Attenzione degli Investitori?

Oggi l’attenzione degli investitori si concentra sui risultati del secondo trimestre 2025 di Intel. I dati precedenti avevano mostrato ricavi moderati e redditività in calo, ma con segnali di miglioramento in segmenti chiave come: Data Center : focus sull’andamento e la crescita di questo comparto

Foundry business : progressi nella produzione di chip per conto terzi

Prospettive: evoluzione della redditività e del potenziale legato all’intelligenza artificiale Intel dovrà dimostrare di poter competere in un contesto dominato dai colossi dell’AI e del cloud. L’US500 ha definitivamente rotto al rialzo una fase di consolidamento iniziata il 4 luglio, anche se un superamento più rilevante si è verificato il 17 luglio. Vale la pena notare che il precedente consolidamento di giugno aveva portato a un aumento di circa il 4%, pari a un movimento di quasi 300 punti. Se lo stesso schema dovesse ripetersi, il target per l’US500 si collocherebbe intorno ai 6600 punti, restando coerente con il canale rialzista in atto. Un supporto continua a essere osservato in corrispondenza della media mobile semplice (SMA) a 25 periodi.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.