Grafico del giorno - USDCAD (29.04.2025)

Il dollaro canadese (CAD) è oggi una delle valute più forti tra quelle del G-10, in seguito alle elezioni federali tenutesi in Canada il 28 aprile. Il CAD si era inizialmente indebolito dopo i primi risultati, che vedevano il Partito Liberale in testa con un governo di minoranza. Questa volatilità è stata causata da un aumento dell’instabilità politica nel Paese. Tuttavia, in seguito il CAD si è stabilizzato e ha iniziato a rafforzarsi. Attualmente il cambio USD/CAD guadagna solo lo 0,02%, riducendo i rialzi precedenti allo 0,36%.

Il Partito Liberale, guidato da Mark Carney, ha rivendicato la vittoria ma ha ottenuto solo un mandato per formare un governo di minoranza. Il risultato è stato comunque sorprendente, poiché i sondaggi pre-elettorali davano in vantaggio il Partito Conservatore. La campagna elettorale è stata fortemente influenzata da fattori esterni, in particolare dalla politica commerciale aggressiva del presidente statunitense Donald Trump — tra dazi e minacce di annessione — che hanno dominato il dibattito politico. Carney, ex banchiere centrale con una solida esperienza finanziaria, ha saputo sfruttare efficacemente questi temi, presentando i Liberali come un argine contro l’intimidazione economica degli Stati Uniti. Il suo discorso incentrato sulla difesa della sovranità canadese e su una posizione ferma ha colpito gli elettori, portando a un’impennata finale nel sostegno ai Liberali. Tuttavia, lo status di governo di minoranza impone al partito di contare sul sostegno di altre forze, come l’NDP o il Bloc Québécois, per approvare le leggi.

Nel suo discorso di vittoria, Carney ha dichiarato che il Canada non si farà “spezzare” dalla pressione americana, annunciando un approccio deciso contro i dazi e la retorica di annessione di Trump. Una posizione in netto contrasto con quella dei Conservatori, che avrebbero potuto optare per toni più concilianti. La strategia di Carney sembra puntare su sovranità nazionale e indipendenza economica, elementi che potrebbero però intensificare le tensioni con gli Stati Uniti.

Fonte: xStation 5