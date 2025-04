Grafico del giorno: USDIDX (24.04.2025)

Il dollaro torna sotto pressione a seguito di una serie di dichiarazioni ambigue da parte della Casa Bianca in merito ai negoziati commerciali in corso tra gli Stati Uniti e i loro partner. L’USDIDX è in calo di circa lo 0,5%, con i capitali che si stanno spostando principalmente verso i “beni rifugio” come yen, franco ed euro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il calo di fiducia nel dollaro sta alimentando ulteriori rialzi dell’oro.

Fonte: xStation5 L’accordo con la Cina non sarà rapido

La promessa fatta ieri di normalizzare i rapporti con la Cina è stata subito ridimensionata dal Segretario al Tesoro statunitense. Secondo Scott Bessent, raggiungere un accordo commerciale completo potrebbe richiedere dai 2 ai 3 anni, e gli Stati Uniti non faranno concessioni unilaterali a Pechino. Come ha sottolineato Donald Trump – il resto dipende dalla Cina. Nel frattempo, Xi Jinping ha dichiarato oggi che la Cina collaborerà “con altri partner” per ristabilire l’ordine nel commercio internazionale. La confusione è aumentata dopo che un portavoce del Ministero del Commercio cinese ha affermato che “attualmente non sono in corso negoziati tra Cina e Stati Uniti”, contraddicendo le recenti dichiarazioni di Trump. Trump incerto su Powell

La giornata di oggi ha segnato il terzo cambiamento settimanale nella retorica di Trump verso il Presidente della Fed, Jerome Powell. Martedì, Trump lo ha definito un “grande perdente”, potenzialmente responsabile di un rallentamento dell’economia USA. Mercoledì ha rassicurato i mercati dicendo di non avere intenzione di licenziarlo, salvo poi oggi definire l’attuale livello dei tassi un “errore”. L’incertezza di Trump nei confronti di Powell sembra creare maggiore ansia nei mercati rispetto al caos della politica commerciale in corso dall’inizio di aprile. In questo contesto, si osservano un oro in forte rialzo, una volatilità record nelle azioni e un netto apprezzamento delle valute rifugio – yen, franco ed euro. Il dollaro è ora ai minimi dall’aprile 2022, e l’imprevedibilità della politica economica americana potrebbe continuare a spingere i capitali verso mercati istituzionalmente più stabili. Il dollaro si è costantemente indebolito rispetto alle principali valute sin dall'inizio dell'anno. A marzo, l’euro e il franco si sono uniti allo yen in cima alla classifica delle performance.

Grafico: guadagni valutari cumulativi da inizio anno rispetto al USD.

Fonte: Team di ricerca di XTB

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.