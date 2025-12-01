Grafico del giorno: USDJPY (01.12.2025)

L’USDJPY apre dicembre con un calo dello 0,5% in risposta alle ultime dichiarazioni del Governatore della Bank of Japan, che per la prima volta da mesi ha chiaramente suggerito la possibilità di un rialzo dei tassi nella riunione di dicembre della BOJ.

L’USDJPY oggi è sceso sotto la media mobile esponenziale a 10 giorni (EMA10; gialla), livello in cui la precedente correzione del trend rialzista iniziato a ottobre si era inizialmente arrestata. La coppia sta attualmente testando il ritracciamento di Fibonacci al 50% dell’ultima onda rialzista, anche se il livello chiave per una vera inversione di trend rimane 154,550. Questo livello coincide con (1) la penultima zona di resistenza, (2) la candela “hammer” che ha preceduto l’ultimo rimbalzo, (3) l’EMA a 30 giorni (viola chiaro) e (4) il ritracciamento di Fibonacci al 61,8%. Fonte: xStation5

Cosa influenza l’USDJPY oggi?

Il Governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, ha dichiarato oggi che “la BOJ sta valutando i pro e i contro di un aumento dei tassi nella prossima riunione”. Finora Ueda aveva solo ribadito che eventuali ulteriori strette dipenderebbero dall’evoluzione di inflazione e attività economica in linea con le previsioni. Il Governatore ha aggiunto anche che l’impatto delle tariffe sull’economia giapponese rimane marginale, ponendo fine a un periodo dominato da “incertezza”.

L’inflazione continua a mantenere i tassi reali in territorio negativo e le pressioni sui prezzi sempre più intense potrebbero alimentare un orientamento più hawkish all’interno della BOJ, nonostante le spinte pro-crescita della Primo Ministro Sanae Takaichi. Secondo gli ultimi dati, l’inflazione di Tokyo è rimasta al 2,8%, sopra l’atteso calo al 2,7%. Inoltre, il report PMI di oggi per il Giappone ha evidenziato l’aumento più rapido dei prezzi dei fattori produttivi degli ultimi cinque mesi, che potrebbe presto riflettersi sui consumatori.

La probabilità implicita di mercato di un aumento dei tassi in Giappone è salita al 60% per dicembre e al 90% per gennaio. La reazione immediata è visibile anche nel mercato obbligazionario, dove i rendimenti dei titoli giapponesi a 10 anni hanno raggiunto un nuovo massimo all’1,873%.