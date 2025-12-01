Grafico del giorno: USDJPY (01.12.2025)

L’USDJPY apre dicembre con un calo dello 0,5% in risposta alle ultime dichiarazioni del Governatore della Bank of Japan, che per la prima volta da mesi ha chiaramente suggerito la possibilità di un rialzo dei tassi nella riunione di dicembre della BOJ.
L’USDJPY oggi è sceso sotto la media mobile esponenziale a 10 giorni (EMA10; gialla), livello in cui la precedente correzione del trend rialzista iniziato a ottobre si era inizialmente arrestata. La coppia sta attualmente testando il ritracciamento di Fibonacci al 50% dell’ultima onda rialzista, anche se il livello chiave per una vera inversione di trend rimane 154,550. Questo livello coincide con (1) la penultima zona di resistenza, (2) la candela “hammer” che ha preceduto l’ultimo rimbalzo, (3) l’EMA a 30 giorni (viola chiaro) e (4) il ritracciamento di Fibonacci al 61,8%. Fonte: xStation5
Cosa influenza l’USDJPY oggi?
Il Governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, ha dichiarato oggi che “la BOJ sta valutando i pro e i contro di un aumento dei tassi nella prossima riunione”. Finora Ueda aveva solo ribadito che eventuali ulteriori strette dipenderebbero dall’evoluzione di inflazione e attività economica in linea con le previsioni. Il Governatore ha aggiunto anche che l’impatto delle tariffe sull’economia giapponese rimane marginale, ponendo fine a un periodo dominato da “incertezza”.
L’inflazione continua a mantenere i tassi reali in territorio negativo e le pressioni sui prezzi sempre più intense potrebbero alimentare un orientamento più hawkish all’interno della BOJ, nonostante le spinte pro-crescita della Primo Ministro Sanae Takaichi. Secondo gli ultimi dati, l’inflazione di Tokyo è rimasta al 2,8%, sopra l’atteso calo al 2,7%. Inoltre, il report PMI di oggi per il Giappone ha evidenziato l’aumento più rapido dei prezzi dei fattori produttivi degli ultimi cinque mesi, che potrebbe presto riflettersi sui consumatori.
La probabilità implicita di mercato di un aumento dei tassi in Giappone è salita al 60% per dicembre e al 90% per gennaio. La reazione immediata è visibile anche nel mercato obbligazionario, dove i rendimenti dei titoli giapponesi a 10 anni hanno raggiunto un nuovo massimo all’1,873%.
Luce nei data center: Marvell punta sull'intelligenza artificiale
Grafico del giorno: AUDUSD (03.12.2025)
Commodity wrap - Oro, argento, cacao, gas naturale (02.12.2025)
PMI dei servizi superiore alle aspettative nel Regno Unito 🇬🇧 La sterlina sale 📈
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.