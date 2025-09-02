Grafico del giorno: USDJPY (02.09.2025)

Lo yen giapponese è oggi la seconda valuta più debole del G10 (subito dopo la sterlina), perdendo circa lo 0,9% rispetto al dollaro. La debolezza deriva sia dal generale rimbalzo del dollaro sia dai recenti commenti di un membro della Bank of Japan, che hanno ridotto le aspettative del mercato su futuri rialzi dei tassi in Giappone. Una reazione chiara è visibile anche sul mercato obbligazionario, dove i titoli giapponesi a 10 anni hanno registrato la domanda più forte dal 2023.

USDJPY has bullishly broken above the 30-day exponential moving average, ending a series of sessions with muted volatility. The pair stalled at the upper boundary of the current consolidation (the 100% Fibonacci retracement level), and a potential correction could occur if the ISM report comes in worse than expected, particularly the employment sub-index. Source: xStation5 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Cosa sta influenzando oggi il USDJPY?

Il governatore della Bank of Japan, Ryozo Himino, ha sottolineato che la BOJ continuerà a rialzare i tassi di interesse man mano che l’attività economica migliora e l’inflazione ritorna gradualmente verso l’obiettivo del 2%. Non ha specificato in quale riunione potrebbe essere discusso un aumento dei tassi, ma ha osservato che l’assenza di un chiaro rallentamento a seguito dei dazi dovrebbe supportare l’inasprimento monetario.

In assenza di commenti chiaramente aggressivi, il mercato ha ridotto le aspettative per un rialzo di 25 punti base nel 2025 dal 70% a circa il 63%.

L’ultima asta dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni ha registrato la domanda più forte da ottobre 2023, spingendo i rendimenti al ribasso dai massimi locali all’1,60% (-2 pb).

Il principale negoziatore commerciale giapponese, Ryosei Akazawa, ha cancellato il viaggio a Washington a causa di frizioni su dazi su riso e auto, sottolineando che l’agricoltura non faceva parte dell’accordo commerciale di luglio. Il Giappone soddisferà comunque le richieste statunitensi di importazione di riso entro la quota attuale esentasse, senza ridurre i dazi su altri prodotti agricoli, e preme sugli USA affinché rispettino gli impegni sulla riduzione dei dazi auto in cambio dell’iniziativa di investimento promessa da 550 miliardi di dollari.