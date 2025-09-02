Grafico del giorno: USDJPY (02.09.2025)

Lo yen giapponese è oggi la seconda valuta più debole del G10 (subito dopo la sterlina), perdendo circa lo 0,9% rispetto al dollaro. La debolezza deriva sia dal generale rimbalzo del dollaro sia dai recenti commenti di un membro della Bank of Japan, che hanno ridotto le aspettative del mercato su futuri rialzi dei tassi in Giappone. Una reazione chiara è visibile anche sul mercato obbligazionario, dove i titoli giapponesi a 10 anni hanno registrato la domanda più forte dal 2023.
Cosa sta influenzando oggi il USDJPY?
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile
Il governatore della Bank of Japan, Ryozo Himino, ha sottolineato che la BOJ continuerà a rialzare i tassi di interesse man mano che l’attività economica migliora e l’inflazione ritorna gradualmente verso l’obiettivo del 2%. Non ha specificato in quale riunione potrebbe essere discusso un aumento dei tassi, ma ha osservato che l’assenza di un chiaro rallentamento a seguito dei dazi dovrebbe supportare l’inasprimento monetario.
In assenza di commenti chiaramente aggressivi, il mercato ha ridotto le aspettative per un rialzo di 25 punti base nel 2025 dal 70% a circa il 63%.
L’ultima asta dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni ha registrato la domanda più forte da ottobre 2023, spingendo i rendimenti al ribasso dai massimi locali all’1,60% (-2 pb).
Il principale negoziatore commerciale giapponese, Ryosei Akazawa, ha cancellato il viaggio a Washington a causa di frizioni su dazi su riso e auto, sottolineando che l’agricoltura non faceva parte dell’accordo commerciale di luglio. Il Giappone soddisferà comunque le richieste statunitensi di importazione di riso entro la quota attuale esentasse, senza ridurre i dazi su altri prodotti agricoli, e preme sugli USA affinché rispettino gli impegni sulla riduzione dei dazi auto in cambio dell’iniziativa di investimento promessa da 550 miliardi di dollari.
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.