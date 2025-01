Grafico del giorno - USDJPY (15.01.2025)

Lo Yen giapponese guadagna slancio mentre i commenti del governatore della BOJ, Kazuo Ueda, amplificano le aspettative di un imminente cambiamento di politica, provocando significativi movimenti nei mercati valutari e obbligazionari a fronte dell'aumento delle probabilità di un rialzo dei tassi. Principali statistiche di mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Prezzo attuale: ¥157,426.78 (-0,3%)

Probabilità di rialzo dei tassi: 74% (gennaio), 89% (marzo)

Rendimento JGB a 2 anni: 0,7% (il più alto dal 2008) Prospettive politiche della BOJ

Le recenti dichiarazioni del governatore Kazuo Ueda hanno intensificato le speculazioni su un possibile rialzo dei tassi al prossimo incontro della BOJ (23-24 gennaio). Il governatore ha sottolineato le incoraggianti discussioni salariali emerse durante gli eventi di inizio anno e le recenti riunioni dei direttori di filiale, segnando un cambiamento significativo nella strategia comunicativa. Questi commenti seguono dichiarazioni simili del vice governatore Himino, suggerendo un aumento della coordinazione politica. Gli overnight index swaps indicano ora una probabilità del 74% di un rialzo dei tassi questo mese, in aumento dal 60% di inizio giornata, riflettendo una crescente fiducia del mercato. Fonte: Bloomberg Financial LP Dinamiche dei rendimenti

I titoli di stato giapponesi hanno subito vendite intense, con il rendimento a 2 anni che ha raggiunto il livello più alto dal 2008 al 0,7%, mentre il rendimento a 30 anni ha toccato un nuovo massimo dal 2009. L'operazione di rinban della BOJ ha visto un aumento delle vendite, esercitando ulteriore pressione sui futures sui JGB. Curva Sovrana del Giappone

Fonte: Bloomberg Financial LP Posizionamento di Mercato e Fattori di Rischio

Gli strateghi valutari, tra cui Rodrigo Catril di NAB, suggeriscono che USD/JPY sembri attraente da vendere sopra ¥157, con un intervallo di trading previsto a breve termine tra ¥150-158, a condizione che i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni restino sotto il 5%. Ora l'attenzione del mercato si sposta sui prossimi dati CPI USA e sulle potenziali implicazioni politiche per entrambe le economie. Posizione del Governo

Il Ministro delle Finanze Katsunobu Kato ha ribadito la disponibilità del governo ad affrontare i movimenti eccessivi della valuta, in particolare quelli causati dalla speculazione, sottolineando una stretta coordinazione con la BOJ per raggiungere gli obiettivi di stabilità dei prezzi e porre fine alla deflazione. USDJPY (Intervallo D1)

USDJPY è entrato in una zona critica associata alle precedenti interventi valutari. Dopo i commenti di oggi, la coppia è scesa al di sotto della media mobile esponenziale a 15 giorni e leggermente al di sotto del livello di ritracciamento Fibonacci del 78,6% del movimento al ribasso. Per i ribassisti, gli obiettivi principali includono la media mobile esponenziale a 30 giorni e a 50 giorni, seguiti dal livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% del movimento al rialzo a 154.272. L'RSI segnala una divergenza ribassista, suggerendo un indebolimento del momentum rialzista, mentre il MACD conferma il sentiment ribassista con le sue linee che si allargano, indicando un'accelerazione del momentum al ribasso.

Fonte: xStation

