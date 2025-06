Grafico del giorno - USDJPY (17.06.2025)

La Banca del Giappone lascia invariati i tassi e conferma il piano di riduzione degli acquisti di bond La Banca del Giappone ha lasciato invariato il tasso di interesse a breve termine allo 0,5% e ha confermato all’unanimità il programma di riduzione degli acquisti di obbligazioni in essere fino a marzo 2026. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Acquisti di JGB (titoli di Stato giapponesi)

L’istituto centrale ha inoltre annunciato una nuova politica di acquisto dei titoli di Stato. A partire da aprile 2026, la banca rallenterà il ritmo del quantitative tightening (QT), riducendo gli acquisti trimestrali di JGB di 200 miliardi di yen. Con questo piano, gli acquisti mensili scenderanno a circa 2.000 miliardi di yen entro marzo 2027. La nuova strategia punta a garantire maggiore trasparenza e stabilità. Secondo il governatore Kazuo Ueda, queste misure sono adeguate, alla luce dei rischi emergenti come i dazi statunitensi e l’escalation in Medio Oriente. Conferenza stampa

Durante la conferenza stampa post-riunione, il governatore Ueda ha mantenuto un tono prudente, avvertendo che l’“estrema incertezza” legata alle politiche commerciali globali e alle tensioni geopolitiche potrebbe pesare su crescita e inflazione. Ueda ha ribadito che eventuali futuri aumenti dei tassi dipenderanno da “dati concreti”. L’inflazione core potrebbe restare vicina al 2%. Ha inoltre assicurato che la banca interverrà “rapidamente” in caso di un’impennata dei rendimenti a lungo termine, spiegando che il rallentamento del QT mira a evitare turbolenze nei mercati già volatili dei titoli di Stato a lunghissima scadenza. Reazione dei mercati

La reazione dei mercati è stata contenuta. I rendimenti dei JGB a 10 anni sono saliti leggermente, mentre lo yen è rimasto stabile, segno che le decisioni odierne erano già state anticipate dagli operatori. I movimenti limitati indicano che gli investitori vedono queste misure più come un aggiustamento strategico che come un cambio di direzione. Fonte: xStation 5

