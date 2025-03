Grafico del Giorno - USDJPY (25.03.2025)

Martedì, lo Yen giapponese si è rafforzato, facendo scendere il USD/JPY da un massimo di tre settimane vicino a 151.00, mentre i mercati analizzano i segnali rialzisti emersi dai verbali della riunione della Bank of Japan di gennaio. La BoJ segnala ulteriori rialzi dei tassi I verbali della riunione di gennaio della Bank of Japan hanno rivelato una crescente fiducia tra i policymaker. Diversi membri hanno discusso le condizioni per futuri aumenti dei tassi, pur ribadendo che "le condizioni finanziarie accomodanti verranno mantenute". Un membro ha suggerito che i tassi potrebbero raggiungere circa l'1% nella seconda metà del 2025, mentre il responsabile dei mercati di Sumitomo Mitsui ha ipotizzato un livello ancora più aggressivo, con tassi fino al 2%, un livello mai visto dal 1993. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Divergenza di politica monetaria a favore dello Yen Il contrasto tra l’orientamento restrittivo della BoJ e le previsioni della Federal Reserve, che prevede due tagli ai tassi nel 2025, sta fornendo un sostegno strutturale allo Yen. Tuttavia, il sentiment di rischio positivo a livello globale—alimentato dalle speranze di dazi USA meno severi, possibili progressi nei negoziati Russia-Ucraina e nuovi stimoli dalla Cina—sta limitando i guadagni delle valute rifugio. Prospettive economiche contrastanti Il Tankan survey della prossima settimana (1° aprile) dovrebbe mostrare un calo del sentiment tra i produttori, con l’indice principale previsto in calo a +12 rispetto al +14 di dicembre. Il governatore Ueda mantiene un approccio cauto nel ridurre gli stimoli, affermando che la BoJ ha ancora bisogno di tempo per decidere sulla gestione delle partecipazioni in ETF e non escludendo la vendita di titoli di Stato come parte del processo di normalizzazione. USD/JPY (Intervallo D1) USD/JPY sta attualmente scambiando vicino alla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) .

I rialzisti potrebbero puntare al livello di ritracciamento Fibonacci del 38,2% , seguito dal livello 151.6 , dove convergono le EMA a 100 e 200 giorni .

I ribassisti, invece, potrebbero tentare di ritestare il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% , che coincide con la EMA a 30 giorni .

L'RSI è in divergenza rialzista, formando minimi crescenti, mentre il MACD si sta ampliando in divergenza rialzista.

