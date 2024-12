Grafico del giorno - USDJPY (27.12.2024)

La coppia dollaro-yen rimane vicino a livelli critici mentre i trader valutano la divergenza di politiche tra la Fed e la BOJ, con crescenti rischi di intervento e l'approvazione del bilancio record del Giappone. Statistiche di mercato principali:

Prezzo attuale: 157,55

Massimo del 2024: 158,08 (dicembre)

Variazione settimanale: +0,8%

Performance da inizio anno: +10%

Livello chiave: 160 (zona di rischio intervento)

Range post-riunione BOJ: 153,34-158,08

Dinamiche di politica della BOJ

Le opinioni emerse dalla recente riunione della BOJ rivelano visioni divergenti sui tempi di un rialzo dei tassi: alcuni membri vedono condizioni favorevoli a un intervento a breve termine, mentre altri predicano cautela a causa delle incertezze legate alle politiche del prossimo presidente Trump. Le nuove stime sugli utili della banca centrale indicano perdite potenziali fino a 13 miliardi di dollari in uno scenario di tassi al 2%, evidenziando le sfide della normalizzazione della politica monetaria. Scenario politico e fiscale

L'approvazione del bilancio record del Giappone da 115,5 trilioni di yen per l'anno fiscale 2025 rappresenta una prova cruciale per il governo di minoranza del primo ministro Ishiba. L'aumento della spesa del 2,6%, accompagnato da una riduzione dell'emissione di obbligazioni, segnala sforzi di consolidamento fiscale. Tuttavia, l'incertezza politica sull'approvazione del bilancio potrebbe influenzare la decisione sui tassi della BOJ a gennaio. Fonte: Bloomberg Rischio di intervento

Le rinnovate dichiarazioni del Ministro delle Finanze Kato contro movimenti eccessivi della valuta hanno intensificato le speculazioni su un intervento, poiché USD/JPY si avvicina a 160. Il recente rialzo ai massimi di cinque mesi ha portato a un aumento della retorica ufficiale, sebbene le soglie effettive di intervento rimangano poco chiare. Previsioni per il 2025

Mentre i mercati attribuiscono ora una probabilità del 42% a un rialzo dei tassi della BOJ a gennaio, in aumento al 72% entro marzo, la traiettoria dipende fortemente dalle tendenze salariali e dalla chiarezza delle politiche statunitensi. L'interazione tra normalizzazione monetaria, stabilità politica e dinamiche dei mercati valutari suggerisce una volatilità continua, con 160 come livello psicologico chiave e zona a rischio di intervento. USDJPY (Intervallo D1)

La coppia USDJPY si avvicina ai massimi di fine aprile a 157-158, un livello che in passato ha innescato interventi sui cambi. Dopo tali interventi, USDJPY è rientrato verso la media mobile esponenziale a 50 giorni, indicando che per i ribassisti l'obiettivo potrebbe essere intorno a 153.167. Gli rialzisti, invece, potrebbero puntare a un nuovo test dei massimi storici nella zona 160-161. L'RSI si sta consolidando vicino alla zona di ipercomprato, che storicamente ha segnalato un ulteriore rialzo prima di una possibile correzione. Nel frattempo, il MACD continua a salire, ma si sta restringendo, suggerendo un possibile calo della spinta. Fonte: xStation

