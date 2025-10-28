Grafico del giorno - WHEAT (28.10.2025)

- Il grano guadagna terreno oggi al CBOT, avvicinandosi a 530$
- I mercati speculano sulle esportazioni di grano USA verso la Cina
- I dati sulle esportazioni di grano statunitense segnalano una crescita annua di quasi il 20%
- Il grano guadagna terreno oggi al CBOT, avvicinandosi a 530$
- I mercati speculano sulle esportazioni di grano USA verso la Cina
- I dati sulle esportazioni di grano statunitense segnalano una crescita annua di quasi il 20%
I prezzi del grano hanno registrato un aumento temporaneo questa settimana al CBOT grazie a voci di mercato secondo cui la Cina sarebbe interessata a spedizioni di grano statunitense — forse un solo lotto di grano bianco. Solo la voce è stata sufficiente a far salire i futures, sebbene gli analisti ne abbiano subito messo in dubbio la credibilità. Finora non ci sono conferme ufficiali e, con l’USDA impossibilitato a pubblicare i rapporti “flash sales” durante la chiusura del governo, il mercato rimane al buio. Inoltre, non sono disponibili i dati del Commitment of Traders della CFTC a causa del blocco governativo.
Nel più ampio comparto dei cereali, l’attenzione si è spostata sulla geopolitica dopo la notizia che il presidente Trump incontrerà giovedì il presidente cinese Xi Jinping durante il viaggio in Asia. I trader vedono questo come un possibile punto di svolta — forse anche l’inizio di un rinnovato disgelo commerciale USA-Cina. Gli ottimisti sperano che i colloqui possano favorire il ritorno della domanda cinese di soia statunitense e, eventualmente, anche di grano. Tuttavia, molti restano scettici, e il Price Futures Group ha commentato che in realtà “le tensioni USA-Cina sembrano peggiorare, non migliorare.”
Gli ultimi dati USDA (prima della sospensione dei report) mostrano spedizioni di grano per 258.543 tonnellate metriche nella settimana terminata il 23 ottobre — in calo del 47,6% rispetto alla settimana precedente e del 12% sotto i livelli dell’anno scorso. Le principali destinazioni includono Corea del Sud (109.639 MT), Vietnam (46.079 MT) e Giappone (33.899 MT). Nonostante il calo di questa settimana, le esportazioni cumulative 2025/26 ammontano a 11,46 MMT, +19,4% su base annua, segnalando che il quadro export a lungo termine resta favorevole per i prezzi del grano USA.
Gli analisti di BBH hanno osservato che, sebbene i progressi sull’inflazione siano rallentati, la Fed potrebbe adottare una linea più accomodante entro fine anno, il che potrebbe indebolire il dollaro — un fattore potenzialmente di supporto per i cereali quotati in dollari.
Sviluppi globali sulle colture
-
Francia: La semina del grano è arrivata al 57% al 20 ottobre — un aumento di 30 punti in una sola settimana (FranceAgriMer).
-
Turchia: L’ufficio statistico nazionale ha ridotto la stima della produzione 2025 di grano a 17,9 MMT, -1,7 MMT rispetto alla previsione precedente.
-
Argentina: La Borsa cerealicola di Buenos Aires stima la raccolta del grano al 5% completata, segnando l’inizio di quella che potrebbe essere un’altra stagione sensibile al clima in Sud America.
Il mercato del grano resta sospeso tra voci e fondamentali reali. I trader seguono tre filoni principali:
-
Se il presunto interesse d’acquisto della Cina si tradurrà in domanda reale,
-
L’esito del vertice Trump–Xi,
-
I più ampi cambiamenti macro nella politica monetaria USA e l’andamento del dollaro.
GRANO (intervallo D1)
Il grano rimbalza dai minimi pluriennali, superando la zona di resistenza EMA50 (linea arancione).
Fonte: xStation5
Scott Bessent riassume l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina🗽Cosa cambierà?
CHN.cash sotto pressione nonostante le dichiarazioni positive di Trump 🚩
⏬EURUSD al minimo degli ultimi 3 mesi
Grafico del giorno - EURUSD (31.10.2025)
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.