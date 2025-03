Hassett ottimista su Canada e Messico

L'amministrazione Trump prevede di introdurre dazi reciproci a partire dal 2 aprile 2025, dopo aver completato un'analisi sui paesi che applicano tariffe agli Stati Uniti. Inoltre, i negoziati con Messico e Canada dovranno essere finalizzati entro tale data. Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, ha sottolineato i progressi nei negoziati, in particolare sulla sicurezza dei confini e la lotta al fentanyl. Lo studio sulla politica doganale sarà pubblicato il 1° aprile 2025 e influenzerà la forma definitiva dei dazi. Dazi reciproci e trattamento dell’IVA come tariffa I dazi reciproci mirano a riequilibrare il commercio imponendo tariffe sulle merci estere a livelli equivalenti a quelli applicati ai beni americani; di conseguenza, i dazi potrebbero arrivare fino al 25%. Si è inoltre riacceso il dibattito sull’IVA, che Trump vorrebbe trattare come una sorta di dazio. Secondo il presidente, l’IVA rappresenta una barriera commerciale poiché nei paesi che la applicano (come quelli europei), viene rimborsata alle aziende esportatrici. Tuttavia, economisti e organizzazioni internazionali, come il WTO, contestano questa interpretazione, sostenendo che l’IVA è un’imposta sui consumi, non un dazio. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Possibili impatti economici Gli studi indicano che la politica doganale, inclusa l’adeguazione delle tariffe in base all’IVA nei singoli paesi, potrebbe portare a: Un aumento dei prezzi PCE tra 1,7% e 2,1% nel breve termine, con perdite per i consumatori pari a 2.700-3.400 dollari per famiglia all’anno.

tra nel breve termine, con perdite per i consumatori pari a per famiglia all’anno. Una diminuzione della crescita del PIL reale tra 0,6 e 1,0 punti percentuali nel 2025.

tra nel 2025. Un aumento delle entrate fiscali , sebbene con un possibile calo dovuto agli effetti dinamici.

, sebbene con un possibile calo dovuto agli effetti dinamici. Un impatto regressivo sulle famiglie, con le perdite maggiori per i consumatori a basso reddito. L'incertezza commerciale è uno dei fattori che ha recentemente portato il prezzo dell’oro a salire fino a 3.000 dollari l’oncia.

L'oro ha superato il livello dei 3.000 dollari venerdì scorso, ma la chiusura è avvenuta al di sotto di questo livello chiave. Oggi c'è un'altra possibilità di stabilire un nuovo record. Fonte: xStation5.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.