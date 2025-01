Heico condivide il calo più grande dal 2022 📉

Le azioni del produttore di componenti di ricambio e componenti elettronici critici utilizzati nei settori aerospaziale, militare e spaziale, Heico (HEI.US), stanno perdendo quasi il 20% dai massimi di ottobre.

Il calo sta avvenendo nonostante l'assenza di notizie significative che giustifichino il calo del sentiment. Attualmente, il titolo sta negoziando con un premio di circa il 20% rispetto al prezzo medio di acquisto di Berkshire Hathaway, che ha acquisito una partecipazione nella compagnia a conduzione familiare entrando nel capitale.

In parte, possiamo attribuire il ritracciamento delle azioni alla debolezza a breve termine nel settore della difesa e in aziende correlate. Forse gli investitori stanno analizzando l'impatto che le politiche di Trump avranno sui contratti di difesa e sulle spese del bilancio.

Heico prevede una crescita continua delle vendite nel 2025, sia organicamente che grazie alle acquisizioni. La strategia è quella di crescere nei prodotti e sfruttare le opportunità di acquisizione, mantenendo al contempo la stabilità finanziaria.

Risultati finanziari solidi per il Q4 2024

I risultati finanziari per il quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2024, tuttavia, sono stati molto buoni e, a parte un rallentamento nel segmento degli approvvigionamenti per la difesa, non ci sono segnali di preoccupazione. Potrebbe anche risultare che:

L'utile netto nel quarto trimestre dell'esercizio fiscale 2024 è aumentato del 35%, raggiungendo i 139,7 milioni di dollari (0,99 dollari per azione), rispetto ai 103,4 milioni di dollari (0,74 dollari per azione) del quarto trimestre del 2023.

L'utile netto per l'intero anno 2024 è aumentato del 27%, raggiungendo i 514,1 milioni di dollari (3,67 dollari per azione), rispetto ai 403,6 milioni di dollari (2,91 dollari per azione) del 2023.

I ricavi nel quarto trimestre sono aumentati dell'8%, raggiungendo il record di 1,013 miliardi di dollari rispetto ai 936,4 milioni di dollari dell'anno precedente. Per l'intero anno fiscale, i ricavi sono aumentati del 30%, raggiungendo i 3,857 miliardi di dollari, rispetto ai 2,968 miliardi di dollari del 2023.

Il margine operativo è aumentato al 21,6% nel quarto trimestre (dal 20,2%), e per l'intero anno al 21,4% (dal 21,1%). L'EBITDA è aumentato del 13%, raggiungendo i 264 milioni di dollari nel quarto trimestre e del 32%, raggiungendo 1,002 miliardi di dollari per l'intero anno fiscale.

Il gruppo Flight Support ha registrato un aumento delle vendite del 15%, con un incremento del 49% per l'intero anno fiscale 2024. La crescita organica è stata del 12%. Heico ha riportato il 17° trimestre consecutivo di crescita delle vendite nette.

L'utile operativo nel quarto trimestre è aumentato del 35%, raggiungendo i 154,5 milioni di dollari, e per l'intero anno è aumentato del 53%, raggiungendo i 593,1 milioni di dollari. Il margine operativo nel quarto trimestre è aumentato al 22,3% (dal 19%), e per l'intero anno al 22,5% (dal 21,9%).

Il gruppo Electronic Technologies ha visto un calo dei ricavi nel quarto trimestre dell'1,8%, scendendo a 336,2 milioni di dollari (principalmente a causa di ordini più bassi nel segmento difesa), ma per l'intero anno i ricavi sono aumentati del 3%, raggiungendo i 1,263 miliardi di dollari.

L'utile operativo nel quarto trimestre è diminuito del 5%, scendendo a 81,8 milioni di dollari, ma per l'intero anno è aumentato dell'1%, raggiungendo i 288,2 milioni di dollari. Il margine operativo nel quarto trimestre è stato del 24,3% (in calo dal 25,2%), e per l'intero anno del 22,8% (in calo dal 23,3%).

Nel contempo, l'ordine record in backlog indica una prospettiva di crescita ottimistica per il segmento spaziale e della difesa nel 2025.

Heico ha acquisito un totale di quattro aziende nel 2024, tra cui Capewell Aerial Systems e Marway Power Solutions, supportando la crescita degli utili. L'azienda prevede che le acquisizioni miglioreranno gli utili nel 2025. Il debito rispetto all'utile netto è diminuito nel 2024, e il rapporto debito/EBITDA è sceso del 50% nel 2024.

Il flusso di cassa dalle operazioni è aumentato del 39% nel quarto trimestre e del 50% per l'intero anno. L'azienda ha annunciato un dividendo semestrale di 0,11 dollari per azione. Questo è stato il 93° dividendo consecutivo dal 1979.

Azioni Heico Corp (HEI.US) grafico D1

Le azioni dell'azienda stanno testando il ritracciamento Fibonacci del 23,6% dell'onda rialzista del 2020. L'attuale entità della vendita è 1:1 simile a quella del periodo aprile-luglio 2022. Storicamente, i ritracciamenti superiori al 20% delle azioni dell'azienda sono stati estremamente rari.

Fonte: xStation5

La valutazione di Heico è relativamente sfidante, ma la crescita annuale dell'utile netto è stata del 27%, che, combinata con il forte vantaggio competitivo dell'azienda, giustifica parzialmente la "valutazione elevata". L'azienda rimane un fornitore chiave di ricambi OEM, ovvero componenti elettronici e parti per l'esercito degli Stati Uniti, il settore spaziale e le preoccupazioni aerospaziali, in particolare Boeing.



Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.