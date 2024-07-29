Heineken scende del 6% dopo i risultati del primo semestre 2024

Heineken (HEIA.NL) ha lanciato le contrattazioni della nuova settimana con un grande gap di prezzo ribassista e ora viene scambiato in ribasso di oltre il 6% nel corso della giornata. La società ha pubblicato oggi il rapporto sugli utili per la prima metà del 2024 prima dell’apertura della sessione di cassa europea. I risultati si sono rivelati deludenti e la società ha anche riportato una grossa svalutazione del suo investimento in Cina.
Heineken ha riportato ricavi netti deludenti in ogni regione, con una crescita organica dei ricavi deludente in tutte le regioni ad eccezione di Africa, Medio Oriente ed Europa orientale. Inoltre, la crescita dei ricavi e la crescita organica dei ricavi sono state negative nel più grande mercato chiave dell'azienda: l'Europa. Anche l'utile operativo rettificato ha deluso le aspettative, anche se non in tutti i mercati: la società ha registrato un netto miglioramento nelle Americhe. Nel complesso, il rapporto è stato deludente ma non disastroso.
Tuttavia, Heineken ha anche annunciato di aver subito una svalutazione una tantum di 874 milioni di euro a causa di una diminuzione della valutazione della sua partecipazione in China Resources Beer Holdings, il più grande produttore di birra in Cina di cui Heineken detiene una quota del 40%. Il calo della valutazione è dovuto alle preoccupazioni sulla domanda dei consumatori nella Cina continentale.
Heineken ha inoltre aggiornato le sue previsioni di crescita dell'utile operativo per l'intero anno e ora prevede che cresca del 4-8%. Tuttavia, le previsioni precedenti prevedevano una crescita nell'intervallo a una cifra dal basso all'alto, quindi si può dire che ora sono solo più specifiche.
Risultati del primo semestre 2024
- Ricavi netti: 14,81 miliardi di euro rispetto a 15,2 miliardi di euro attesi (+2,1% YoY)
- Europa: 5,91 miliardi di euro rispetto ai 6,16 miliardi di euro previsti (-2,1% su base annua)
- Americhe: 5,25 miliardi di euro rispetto ai 5,31 miliardi di euro previsti (+7,2% su base annua)
- Asia-Pacifico: 2,10 miliardi di euro rispetto a 2,15 miliardi di euro previsti (+4,0% su base annua)
- Africa, Medio Oriente ed Europa orientale: 1,92 miliardi di euro rispetto a 2,01 miliardi di euro previsti (-2,5% su base annua)
- Crescita organica dei ricavi: +5,9% vs +7,9% previsto
- Europa: -1,1% vs +2,8% previsto
- Americhe: +4,1% vs +5,6% previsto
- Asia-Pacifico: +7,9% vs +10,3% previsto
- Africa, Medio Oriente ed Europa dell’Est: +27,5% vs +24,0%
- Volume della birra biologica: +2,1% vs +3,7% previsto
- Utile operativo rettificato: 2,08 miliardi di euro rispetto ai 2,16 miliardi di euro attesi
- Europa: 614 milioni di euro rispetto ai 726,7 milioni di euro previsti (-1,1% su base annua)
- Americhe: 854 milioni di euro rispetto a 737,3 milioni di euro previsti (+42,0% YoY)
- Asia-Pacifico: 409 milioni di euro rispetto a 467,9 milioni di euro previsti (+2,3% su base annua)
- Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est: 169 milioni di euro rispetto a 227,3 milioni di euro previsti (-24% su base annua)
- Margine operativo rettificato: 14,0% vs 14,3%
- Utile netto rettificato: 1,20 miliardi di euro contro 1,23 miliardi di euro attesi
- EPS rettificato: €2,15 rispetto a €2,18 attesi
Dati sul volume del secondo trimestre 2024
- Volume totale di birra: 62,8 milioni di HL rispetto a 65,25 milioni di HL previsti (-3,8% YoY)
- Europa: 22,8 milioni di HL contro 23,23 milioni di HL (anno su anno stabile)
- Americhe: 21,3 milioni di HL contro 22,19 milioni di HL (-2,3% su base annua)
- Asia-Pacifico: 11,7 milioni di HL contro 11,9 milioni di HL (+6,4% su base annua)
- Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est: 7 milioni di HL contro 7,9 milioni di HL (-27% su base annua)
Heineken (HEIA.NL) ha lanciato le negoziazioni di oggi con un gap di prezzo ribassista di oltre il 6% ed è scambiato al livello più basso dalla fine di marzo 2024. Le azioni si sono spostate ulteriormente al ribasso dopo l'apertura della sessione di cassa e i venditori hanno tentato di scendere al di sotto della zona di supporto di € 84,50, contrassegnata con metà -Minimi di marzo. Tuttavia, non si è verificata alcuna rottura al di sotto e il titolo è tornato al prezzo di apertura.
Fonte: xStation5
US Open: il mercato è sotto pressione a causa dei dati statunitensi e della mancanza di indicazioni da parte di Warsh
L'industria della difesa sta recuperando le perdite: si tratta di un cambio di tendenza?
Panoramica dei mercati: rimbalzano i titoli della difesa, gli indici europei oscillano sui massimi storici 🔼
🚩 Nike in calo dopo i risultati – Titolo ai minimi da 12 anni
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.