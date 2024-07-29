Heineken scende del 6% dopo i risultati del primo semestre 2024

Heineken (HEIA.NL) ha lanciato le contrattazioni della nuova settimana con un grande gap di prezzo ribassista e ora viene scambiato in ribasso di oltre il 6% nel corso della giornata. La società ha pubblicato oggi il rapporto sugli utili per la prima metà del 2024 prima dell’apertura della sessione di cassa europea. I risultati si sono rivelati deludenti e la società ha anche riportato una grossa svalutazione del suo investimento in Cina.

Heineken ha riportato ricavi netti deludenti in ogni regione, con una crescita organica dei ricavi deludente in tutte le regioni ad eccezione di Africa, Medio Oriente ed Europa orientale. Inoltre, la crescita dei ricavi e la crescita organica dei ricavi sono state negative nel più grande mercato chiave dell'azienda: l'Europa. Anche l'utile operativo rettificato ha deluso le aspettative, anche se non in tutti i mercati: la società ha registrato un netto miglioramento nelle Americhe. Nel complesso, il rapporto è stato deludente ma non disastroso.

Tuttavia, Heineken ha anche annunciato di aver subito una svalutazione una tantum di 874 milioni di euro a causa di una diminuzione della valutazione della sua partecipazione in China Resources Beer Holdings, il più grande produttore di birra in Cina di cui Heineken detiene una quota del 40%. Il calo della valutazione è dovuto alle preoccupazioni sulla domanda dei consumatori nella Cina continentale.

Heineken ha inoltre aggiornato le sue previsioni di crescita dell'utile operativo per l'intero anno e ora prevede che cresca del 4-8%. Tuttavia, le previsioni precedenti prevedevano una crescita nell'intervallo a una cifra dal basso all'alto, quindi si può dire che ora sono solo più specifiche.

Risultati del primo semestre 2024

Ricavi netti: 14,81 miliardi di euro rispetto a 15,2 miliardi di euro attesi (+2,1% YoY)

Europa: 5,91 miliardi di euro rispetto ai 6,16 miliardi di euro previsti (-2,1% su base annua)

Americhe: 5,25 miliardi di euro rispetto ai 5,31 miliardi di euro previsti (+7,2% su base annua)

Asia-Pacifico: 2,10 miliardi di euro rispetto a 2,15 miliardi di euro previsti (+4,0% su base annua)

Africa, Medio Oriente ed Europa orientale: 1,92 miliardi di euro rispetto a 2,01 miliardi di euro previsti (-2,5% su base annua)

Crescita organica dei ricavi: +5,9% vs +7,9% previsto

Europa: -1,1% vs +2,8% previsto

Americhe: +4,1% vs +5,6% previsto

Asia-Pacifico: +7,9% vs +10,3% previsto

Africa, Medio Oriente ed Europa dell’Est: +27,5% vs +24,0%

Volume della birra biologica: +2,1% vs +3,7% previsto

Utile operativo rettificato: 2,08 miliardi di euro rispetto ai 2,16 miliardi di euro attesi

Europa: 614 milioni di euro rispetto ai 726,7 milioni di euro previsti (-1,1% su base annua)

Americhe: 854 milioni di euro rispetto a 737,3 milioni di euro previsti (+42,0% YoY)

Asia-Pacifico: 409 milioni di euro rispetto a 467,9 milioni di euro previsti (+2,3% su base annua)

Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est: 169 milioni di euro rispetto a 227,3 milioni di euro previsti (-24% su base annua)

Margine operativo rettificato: 14,0% vs 14,3%

Utile netto rettificato: 1,20 miliardi di euro contro 1,23 miliardi di euro attesi

EPS rettificato: €2,15 rispetto a €2,18 attesi

Dati sul volume del secondo trimestre 2024

Volume totale di birra: 62,8 milioni di HL rispetto a 65,25 milioni di HL previsti (-3,8% YoY) Europa: 22,8 milioni di HL contro 23,23 milioni di HL (anno su anno stabile) Americhe: 21,3 milioni di HL contro 22,19 milioni di HL (-2,3% su base annua) Asia-Pacifico: 11,7 milioni di HL contro 11,9 milioni di HL (+6,4% su base annua) Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est: 7 milioni di HL contro 7,9 milioni di HL (-27% su base annua)



Heineken (HEIA.NL) ha lanciato le negoziazioni di oggi con un gap di prezzo ribassista di oltre il 6% ed è scambiato al livello più basso dalla fine di marzo 2024. Le azioni si sono spostate ulteriormente al ribasso dopo l'apertura della sessione di cassa e i venditori hanno tentato di scendere al di sotto della zona di supporto di € 84,50, contrassegnata con metà -Minimi di marzo. Tuttavia, non si è verificata alcuna rottura al di sotto e il titolo è tornato al prezzo di apertura.

Fonte: xStation5