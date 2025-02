Hims & Hers aumenta del 24% grazie all'acquisizione di Trybe Labs 📈

Hims & Hers Health ha registrato un aumento del 24% nel prezzo delle azioni oggi, a seguito dell'acquisizione strategica di Trybe Labs, una compagnia specializzata in soluzioni di test da laboratorio a domicilio. Questo segna una mossa significativa verso il potenziamento della sanità personalizzata, permettendo a Hims & Hers di integrare la diagnostica a domicilio nella sua piattaforma di telemedicina. L’acquisizione consentirà test completi del corpo, inclusa la raccolta di campioni di sangue a domicilio, offrendo ai pazienti un maggiore controllo sulle informazioni relative alla loro salute. Questa iniziativa è in linea con la missione dell’azienda di rilevare precocemente potenziali rischi per la salute e supportare piani di trattamento personalizzati in ambiti clinici chiave, come bassa testosterone, menopausa e gestione della salute perimenopausale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Intelligenza Artificiale e Telemedicina Hims & Hers sta introducendo un metodo di raccolta del sangue minimamente invasivo tramite un lancetta, che offre un’alternativa agli aghi tradizionali e alle carte per il campionamento di sangue secco. Questa innovazione consente agli utenti di monitorare comodamente: i livelli ormonali, i fattori di rischio cardiaco, i marcatori dello stress, il colesterolo e la funzione epatica, e la salute della tiroide e della prostata. I dati sanitari in tempo reale raccolti da questi test non solo daranno ai clienti una visione più approfondita della loro salute, ma giocheranno anche un ruolo cruciale nelle iniziative basate su AI dell'azienda, inclusa MedMatch by Hims & Hers—una piattaforma sanitaria avanzata alimentata da intelligenza artificiale, progettata per offrire cure personalizzate, di alta qualità e accessibili. Hims & Hers ha sottolineato che un maggiore accesso ai dati dei test da laboratorio aiuterà a perfezionare i piani di trattamento personalizzati, colmando il divario tra le visite cliniche tradizionali e le soluzioni di assistenza sanitaria a distanza. Anche se i termini finanziari dell'acquisizione rimangono non divulgati, Hims & Hers ha confermato che l'operazione è stata completamente finanziata utilizzando riserve di liquidità disponibili. L'azienda prevede di lanciare i suoi servizi di test a domicilio nel prossimo anno, consolidando ulteriormente la sua posizione come leader nelle soluzioni sanitarie innovative e guidate dalla tecnologia. Questa espansione nel testing da laboratorio a domicilio sottolinea l’impegno di Hims & Hers nel rimodellare il futuro della medicina personalizzata, offrendo servizi sanitari accessibili, basati su dati e potenziati dall'AI. La valutazione di Hims & Hers sembra attualmente molto alta, ma i mercati si aspettano che l'azienda acquisisca una quota di mercato maggiore nel settore sanitario. HIMS.US (D1)

Le azioni della compagnia sono aumentate di quasi il 190% da inizio anno e del 650% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, spinto dall'implementazione dell'AI nei servizi di salute personale. Â Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.