Hugo Boss perde il 6% a causa del rapporto sugli utili del terzo trimestre📉

Nonostante i dati migliori provenienti dalla Cina, che tendono a supportare il sentiment nel settore dei beni di lusso europeo (danneggiato dalla debolezza dei consumatori cinesi), le azioni di Hugo Boss (BOSS.DE) stanno perdendo quasi il 5% oggi, e la debolezza è evidente anche nel più ampio settore della moda nel Vecchio Continente. La crescita delle vendite annuali nel terzo trimestre dell'azienda è aumentata di poco, passando da 1,027 miliardi di euro nel terzo trimestre 2023 a 1,029 miliardi di euro oggi. L'azienda ha confermato le precedenti previsioni cautelose per l'intero anno, deludendo gli investitori che speravano in una revisione al rialzo. Il reddito netto trimestrale è sceso a 55 milioni di euro, rispetto ai 63 milioni di euro nel terzo trimestre 2023 (€0,79 per azione contro €0,91 nel trimestre precedente); l'EBIT è sceso a 78 milioni di euro, rispetto agli 88 milioni di euro nel terzo trimestre 2023, e l'utile operativo ha registrato un calo del 7% su base annua.

Hugo Boss ha indicato la domanda stagnante in Cina come motivo della debolezza ciclica. Tuttavia, gli investitori vedono un problema più ampio nel settore della "moda accessibile", che ha perso il "potere di determinazione dei prezzi" mentre l'inflazione si attenua e cambiano le abitudini dei consumatori.

Un certo numero di critici nel settore suggerisce che alcune aziende abbiano commesso l'errore di creare linee di abbigliamento e calzature a prezzi più bassi, sovra-ingegnerizzando i loro marchi. In questo contesto, gli investitori vedono un rischio persistente di valutazioni inferiori nel settore della moda. Tuttavia, marchi come Hermes (RMS.FR) e Brunello Cuccinelli (BC.IT), che non sono entrati nel settore "commerciale" e mantengono prezzi elevati per un numero limitato di prodotti, rimangono relativamente resilienti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Grafico del prezzo delle azioni di Hugo Boss (intervallo H1) Fonte: xStation5 Insieme alle azioni di Hugo Boss, il gruppo francese di moda Kering (KER.FR), le cui azioni stanno perdendo quasi l'1,5% oggi, sta registrando un altro calo. Le azioni dell'azienda si trovano vicino ai minimi del 2016. Fonte: xStation5

