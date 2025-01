I 100 atti di Trump: un elenco delle direttive esecutive firmate dal 47° presidente degli USA🖋️📄

Il primo giorno della presidenza di Donald Trump non è stato segnato solo da eventi cerimoniali. Secondo il New York Times, il 47º Presidente degli Stati Uniti ha firmato "quasi 100 ordini esecutivi" durante il giorno dell’inaugurazione, rappresentando il primo passo per attuare le sue promesse elettorali sull'economia, la politica interna e persino TikTok.

Come sottolineato da Trump nel suo discorso, la nuova amministrazione intende "ristabilire immediatamente l'integritĂ , la competenza e la lealtĂ del governo americano", con il tema centrale della presidenza che rimane "mettere l'America al primo posto".

Alcune delle direttive firmate mirano direttamente a cancellare cambiamenti introdotti dall’amministrazione uscente di Joe Biden, come l’abolizione del cosiddetto Climate Corps, impegnato nella prevenzione dei cambiamenti climatici. Trump ha anche ordinato una revisione di una delle leggi economiche più significative di Biden, l’Inflation Reduction Act.

Un aspetto sorprendente è stata la breve menzione ai dazi: sebbene Trump abbia parlato direttamente di dazi del 25% sulle merci provenienti da Messico e Canada, la Cina, che era stata centrale durante la campagna, è stata sorprendentemente assente da dichiarazioni esplicite.

Ecco un riepilogo dei provvedimenti più importanti firmati nel giorno dell’insediamento:

Commercio e Economia

Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE) : Creazione di un nuovo dipartimento guidato da Elon Musk per migliorare l’efficienza del governo.

: Creazione di un nuovo dipartimento guidato da Elon Musk per migliorare l’efficienza del governo. Revisione dei dazi : Annunciata una revisione delle relazioni commerciali tra USA, Cina, Canada e Messico, con potenziali dazi fino al 25% su Messico e Canada entro il 1º febbraio, per proteggere lavoratori e interessi americani.

: Annunciata una revisione delle relazioni commerciali tra USA, Cina, Canada e Messico, con potenziali dazi fino al 25% su Messico e Canada entro il 1º febbraio, per proteggere lavoratori e interessi americani. Ufficio del Tesoro : Proposta la creazione di un’agenzia per raccogliere i dazi, spostando il carico fiscale dai cittadini americani alle entità straniere. Trump ha descritto questa misura come un modo per generare entrate significative da fonti internazionali.

: Proposta la creazione di un’agenzia per raccogliere i dazi, spostando il carico fiscale dai cittadini americani alle entità straniere. Trump ha descritto questa misura come un modo per generare entrate significative da fonti internazionali. Divieto di TikTok temporaneamente sospeso : Concessa una proroga di 75 giorni per consentire a TikTok di negoziare una soluzione alle preoccupazioni sulla sicurezza nazionale degli USA, ritardando l’applicazione del divieto.

: Concessa una proroga di 75 giorni per consentire a TikTok di negoziare una soluzione alle preoccupazioni sulla sicurezza nazionale degli USA, ritardando l’applicazione del divieto. Emergenza inflazionistica: Trump ha ordinato alle agenzie federali di eliminare politiche climatiche che aumentano i costi energetici, con l’obiettivo di ridurre i prezzi delle abitazioni e dell’assistenza sanitaria.

Il dollaro canadese è una delle valute più deboli oggi, perdendo terreno a causa dei potenziali dazi statunitensi che potrebbero essere imposti nei prossimi 10 giorni. Tuttavia, nonostante i guadagni dinamici odierni nella coppia USDCAD, il tasso di cambio sta semplicemente recuperando le perdite di ieri, dovute all'improvviso indebolimento del dollaro USA. (Fonte: xStation5)

Grazie Presidenziali

Trump ha concesso la grazia totale a circa 1.500 persone coinvolte negli eventi del 6 gennaio al Campidoglio e ha commutato le pene per altre 14.

Immigrazione

Stato di emergenza al confine: Trump ha dichiarato lo stato di emergenza al confine sud, dispiegato forze militari e ripreso il progetto del muro USA-Messico.

Deportazioni: Espansione dei poteri per avviare deportazioni di massa di individui definiti “criminali.”

Fine dello ius soli: Emesso un ordine per eliminare la cittadinanza automatica per i figli nati da residenti temporanei o non legali, inclusi turisti e titolari di visto.

Revisione delle politiche di asilo: Sospesi i reinsediamenti dei rifugiati per sei mesi, abolita la politica del “catch and release” e ripristinata la politica del “remain in Mexico.”

Pena di morte per immigrati illegali: Ordinato al Dipartimento di Giustizia di richiedere la pena di morte per immigrati illegali condannati per mutilazione o omicidio di cittadini americani.

Cartelli e gang come organizzazioni terroristiche: Dichiarati MS-13, Tren de Aragua e cartelli della droga messicani come organizzazioni terroristiche straniere, accelerando le deportazioni ai sensi dell’Enemy Alien Act.

Energia e Clima

Ritiro dall’Accordo di Parigi: Ripreso il processo di uscita dall’Accordo sul Clima del 2015, che richiede un anno per essere completato.

Aumento della produzione energetica interna: Invocate leggi di emergenza per rivedere e annullare regolamenti climatici ritenuti gravosi per la produzione energetica.

Espansione di esplorazioni di petrolio e gas: Aperte nuove aree, incluse regioni offshore e l’Alaska, per l’esplorazione; Trump ha anche promesso di riempire la Riserva Strategica di Petrolio alla massima capacità .

Restrizioni ai parchi eolici: Bloccata la disponibilità di nuovi terreni per investimenti in parchi eolici, citando l’impatto sui paesaggi naturali e benefici limitati per i consumatori.

Cambiamenti per i veicoli elettrici: Eliminati sussidi e esenzioni regolatorie per i veicoli elettrici, concentrandosi invece su automobili a benzina.

Ridistruzione delle acque in California: Ripresi gli sforzi per deviare l’acqua dalla California del Nord agli agricoltori della Central Valley, riducendo le protezioni per le specie in pericolo.

Politiche di genere e culturali

Politica sul genere biologico: Annunciata una politica ufficiale che riconosce solo due generi (maschile e femminile), obbligando i documenti governativi a riflettere tali definizioni.

Eliminazione delle iniziative DEI: Interrotte le iniziative di diversitĂ , equitĂ e inclusione (DEI) nelle agenzie federali e nelle operazioni militari, a favore di una governance basata sul merito.

Sicurezza nazionale

Reintegrazione degli oppositori ai vaccini: Ordinato il reintegro con pagamento arretrato per il personale militare licenziato per il rifiuto del vaccino COVID-19.

Ritiro dall’OMS: Firmato un ordine per il ritiro degli USA dall’Organizzazione Mondiale della Sanità , dopo precedenti critiche all’istituzione.

Forza lavoro federale

Obbligo di ritorno in ufficio: Direttiva per il ritorno al lavoro in presenza per i dipendenti federali, ponendo fine al lavoro da remoto.

Blocco delle assunzioni federali: Imposta una sospensione delle assunzioni per posizioni federali non militari, tranne che per ruoli legati all’immigrazione e alla sicurezza nazionale.

Congelamento regolatorio: Sospese tutte le nuove azioni regolatorie per revisione da parte della nuova amministrazione.

Criptovalute

Il Bitcoin è stato indirettamente uno dei perdenti dell’inaugurazione, con Trump che non ha menzionato le criptovalute, portando la moneta digitale a cancellare quasi tutti i guadagni di lunedì.

D'altra parte, durante l'inaugurazione, World Liberty Financial (WLD), una societĂ legata a Donald Trump, ha investito oltre 100 milioni di dollari in vari progetti DeFi, inclusi 47 milioni ciascuno in Ethereum e Bitcoin. Inoltre, durante il fine settimana, WLD ha investito ulteriori 50 milioni di dollari in Ethereum. Questo suggerisce che, nonostante l'assenza di un riconoscimento esplicito nel suo discorso, Donald Trump continua a sostenere lo sviluppo del mercato delle criptovalute. (Fonte: xStation5)