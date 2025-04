I banchieri della Fed Williams e Barkin commentano l'economia e l'inflazione degli Stati Uniti

Ieri, i membri della Federal Reserve Thomas Barkin e John Williams hanno commentato lo stato dell’economia statunitense. Ecco un riassunto delle loro osservazioni. Williams (Federal Reserve) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il rallentamento nel ritmo della riduzione del bilancio della Fed è stato un passo naturale.

Le aspettative di inflazione a lungo termine sono attualmente ben ancorate.

La Fed deve mantenere la stabilità delle aspettative di inflazione a lungo termine.

Non so esattamente dove debba essere la politica monetaria nel resto dell’anno.

La Fed ha la capacità di raccogliere più dati prima di apportare modifiche alla politica.

La politica monetaria attuale è ben posizionata per affrontare l'incertezza.

Mi aspetto che l'economia continui a crescere, ma a un ritmo più lento rispetto allo scorso anno.

Attualmente, l'economia non è in uno stato di stagflazione.

La Fed non permetterà che l'inflazione alta diventi strutturale.

Non ignorerò i dati deboli delle indagini e quelli aneddotici.

L’economia è attualmente in ottima forma.

Non prevedo la probabilità di una recessione; l'economia rimane solida e il mercato del lavoro è forte.

I rischi sia per la crescita che per l'inflazione sono ugualmente importanti.

L'incertezza è attualmente molto alta, e aumentano le preoccupazioni per un rallentamento.

Il mio scenario di base prevede un'inflazione relativamente stabile quest'anno, sebbene con rischi al rialzo.

C'è un chiaro rischio che l'inflazione possa risultare più alta delle previsioni della Fed.

I beni di consumo probabilmente sperimenteranno un rapido trasferimento degli effetti dei dazi sui prezzi.

I beni intermedi potrebbero rispondere ai dazi con un ritardo.

L'impatto dei dazi potrebbe manifestarsi su un periodo esteso.

È troppo presto per valutare gli effetti completi dei dazi—i dettagli sono importanti. Sto osservando attentamente i dati per valutare l’impatto dei dazi sui prezzi. Barkin (Federal Reserve) La stagflazione degli anni '70 era caratterizzata da aspettative inflazionistiche non ancorate—oggi non stiamo vedendo questo fenomeno.

Questo non è il momento di fare previsioni sul numero di riduzioni dei tassi per quest’anno.

I dati attuali sembrano discreti, ma vedo rischi sul fronte dell’occupazione.

Sono preoccupato sia per l'inflazione che per il mercato del lavoro.

Il processo di riduzione del bilancio potrebbe procedere più lentamente e durare più a lungo.

Non ho fretta di abbassare i tassi di interesse.

Le riduzioni dei tassi richiedono fiducia che l'inflazione sia sotto controllo.

Non sono convinto che i costi più elevati non vengano trasferiti sui consumatori.

I fornitori riportano che dovranno trasferire prezzi più alti.

I consumatori dicono di essere stanchi di pagare prezzi elevati.

Pertanto, vedo alcuni rischi per il mercato del lavoro derivanti dai dazi.

Il mio scenario di base è che ci vorrà molto tempo per valutare pienamente l’impatto dei dazi. Indice USD (Grafico giornaliero) Donald Trump è pronto ad annunciare un nuovo piano tariffario il 2 aprile nel giardino delle rose della Casa Bianca. Fonte: xStation5

