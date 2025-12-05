I dati discordanti in Usa

- Report Challenger, superati 1,1 milioni di tagli di posti di lavoro
- Report Challenger, superati 1,1 milioni di tagli di posti di lavoro
- Richieste iniziali si sussidi di disoccupazione ai minimi dal 2022
- Mercati "Bloccati" nelle aree di test
- Si attende il taglio della prossima settimana
Di nuovo dati disocordanti per il mercato del lavoro in Usa con il report Challenger che segna un nuovo record, mentre le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione calano drasticamente. I mercati proseguono la dinamica tecnica dei giorni scorsi rimanendo nella zona dei test. Al momento la settimana é stata assolutamente priva di spunti operativi degni di nota.
Record di Tagli di Posti di Lavoro in USA
Il report Challenger segna 71231 tagli di posti di lavoro in Usa, anche questo un dato da record in quanto i tagli di posti di lavoro a Novembre avevano superato i 70000 solamente in due occasioni, nel 2008 e nel 2022. Il totale di quest'anno é 1.170.821, dato peggiore dalla pandemia ed é la sesta volta dal 1993 che il dato supera 1 milione di tagli in 11 mesi. Per quanto riguarda i piani di assunzione, quest'anno si registra il 35% in meno rispetto lo stesso periodo del 2024, il totale piú basso dall'inizio dell'anno dal 2010. In sostanza il mercato del lavoro é in pessima salute, i dati dei tagli di posti di lavoro e i piani di assunzione parlano chiaro, il rallentamento é evidente. Eppure questi dati non vengono confermati da quanto vediamo sui dati del Bls, una vera e propria contraddizione che sta durando da diversi mesi.
Richieste di Sussidi ai minimi
A proposito di contraddizioni, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione arrivano sotto i 200k, livelli minimi dal 2022. E pensare che si era toccato il record proprio a settembre in area 260k, ma sappiamo anche che questo dato tende ad essere assolutamente poco direzionale, la sua naturale tendenza é quella di rimanere all'interno di range nei quali tende ad oscillare, come l'area tra i 200k e i 250k. Un dato eccezionalmente positivo quello delle richieste iniziali, cosí come il dato sulle richieste continue scende palesemente e si riporta a 1939k, in ogni caso ancora su livelli alti rispetto agli scorsi anni. Il dato sulle richieste continue é il dato che presenta una buona correlazione con il tasso di disoccupazione, per il momento quindi si vede una pausa del suo aumento dovuto probabilmente all'aumento dei lavori stagionali per la fine dell'anno.
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione ai minimi dal 2022 - Fonte: TradingView
Mercati "Bloccati"
Mercati azionari che erano pronti a testare le aree dei massimi dei giorni scorsi e delle precedenti settimane e che di fatto rimangono a ridosso dei livelli di test senza vedere alcun movimento di reazione. Questo vale per il Dax, che rompe i massimi della scorsa settimana e va a testare quelli di due settimane fa, oppure il Nikkei che rompe i massimi delle scorse settimane e torna indietro al di sotto dei massimi di due settimane fa. In sostanza, movimenti poco interessanti per i mercati che probabilmente attendono la decisione della Fed della prossima settimana, il 10 dicembre si attende infatti un taglio dei tassi con una probabilitá dell'87% pertanto i mercati potrebbero vedere un aumento della volatilitá rispetto a quanto vediamo attualmente.
Il test del Dax su base settimanale - Fonte: XStation
