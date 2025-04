I dazi avranno un impatto sull'indice dei prezzi al consumo statunitense❓🔍

Anteprima: quali sono le prospettive per l'inflazione e la politica della Fed? Alle 14:30 di oggi verranno pubblicati i dati dell’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti per il mese di marzo. Le previsioni indicano che la dinamica dei prezzi si sia attenuata lo scorso mese, in linea con l’indebolimento della domanda e della fiducia dei consumatori. Tuttavia, potrebbero emergere segnali precoci di pressione sui prezzi in categorie come le importazioni dalla Cina e le automobili. Ecco il consenso di mercato per il CPI di marzo: Core CPI (YoY) : Previsione 3,0%; Precedente 3,1%

Core CPI (MoM) : Previsione 0,3%; Precedente 0,2%

CPI headline (YoY) : Previsione 2,6%; Precedente 2,8%

CPI headline (MoM): Previsione 0,1%; Precedente 0,2% Cosa potrebbe rivelare il CPI?

Nel mese di marzo, è probabile che si siano confermate le tendenze già osservate nelle categorie di prezzo più volatili. Il picco dei prezzi alimentari di inizio anno (guidato soprattutto da uova e carne) si è attenuato, e i prezzi dell’energia dovrebbero contribuire a ridurre la lettura complessiva. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Detto ciò, potrebbero emergere pressioni sui prezzi nei settori fortemente dipendenti dalle importazioni cinesi — come arredamento e abbigliamento. Sebbene i dazi del 20% imposti alla Cina nell’ultimo mese verranno in parte assorbiti da margini più ridotti, è probabile che una parte di questi costi aggiuntivi sia già stata trasferita ai consumatori. La situazione nel settore dei servizi resta cruciale, in quanto è stata il principale motore sia del CPI che del PCE negli ultimi mesi. Anche se i prezzi dei voli aerei e l’inflazione degli affitti (notoriamente persistente) potrebbero stabilizzarsi, le pressioni al rialzo nei servizi assicurativi e sanitari potrebbero più che compensare i cali in altre categorie di servizi. Fonte: XTB Research, basato su dati Macrobond. Dazi e inflazione — Il punto di vista della Fed La Federal Reserve si trova ad affrontare una sfida complessa. Le interruzioni del commercio globale sono a livelli record, e l’impatto reale delle restrizioni commerciali è ancora difficile da quantificare. La volatilità rimane elevata, come dimostrato dall’annuncio a sorpresa di Trump di ieri sulla sospensione per 90 giorni dei dazi aumentati per la maggior parte dei partner commerciali. Alcuni analisti suggeriscono che il rapporto CPI di oggi potrebbe essere l’ultimo a mostrare una tendenza disinflazionistica, con un previsto ritorno dell’inflazione a partire da aprile. Durante il suo ultimo discorso, il Presidente della Fed Jerome Powell ha sottolineato un atteggiamento prudente riguardo all’impatto dei dazi sull’inflazione e sull’economia in generale. Powell ha riconosciuto che i dazi sono più elevati del previsto e rappresentano un rischio concreto per la stabilità dei prezzi. Allo stesso tempo, le barriere commerciali potrebbero rallentare la crescita economica, rendendo più complicato il percorso della politica monetaria. Ha concluso affermando che la Fed non si affretterà a tagliare i tassi e che dovrebbe rimanere una fonte di analisi razionale, calma e stabilità . Anche altri membri del FOMC hanno recentemente condiviso le loro opinioni: John Williams (Presidente della Fed di New York) ha espresso cautela riguardo a cambiamenti rapidi nella politica monetaria in risposta ai dazi, avvertendo che potrebbero interrompere il processo disinflazionistico in corso e spingere temporaneamente il CPI verso l’alto.

Thomas Barkin (Presidente della Fed di Richmond) ha fatto eco a queste preoccupazioni, affermando che i dazi potrebbero complicare gli sforzi della Fed per il controllo dell’inflazione e aggiungere pressione sui prezzi al consumo. Nel lungo termine, le prospettive indicano chiaramente un aumento delle pressioni sui prezzi. Tuttavia, il rapporto sull’inflazione di marzo difficilmente mostrerà ancora un impatto significativo legato ai dazi. Tale impatto dovrebbe diventare più visibile ad aprile — se l’attuale dazio del 10% resterà in vigore. E i tassi? Le aspettative di tagli dei tassi sono calate sensibilmente dopo la decisione di Trump di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci. All’inizio della settimana, i mercati scontavano una probabilità del 60% per un taglio a maggio e del 100% per giugno. Ora, tali probabilità sono scese rispettivamente al 20% per maggio e al 60% per giugno — un’probabilità combinata dell’80%. Per il momento, non ci si aspetta che il rapporto CPI di oggi cambi materialmente il percorso della Fed. I mercati prevedono ancora tre tagli dei tassi entro la fine dell’anno. Fonte: Bloomberg Finance LP US500 (H1)

In condizioni più tipiche, il rapporto CPI di oggi sarebbe probabilmente l’evento principale della settimana. Tuttavia, l’escalation in corso nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha spinto i dati sull’inflazione in secondo piano. Di conseguenza, è probabile che la volatilità del mercato rimanga contenuta, con i movimenti degli indici guidati principalmente dai nuovi commenti provenienti dalla Casa Bianca. Il rapporto CPI di marzo appare inoltre parzialmente superato, in quanto riflette dinamiche dei prezzi relative a un contesto commerciale completamente diverso. Attualmente, gli investitori attendono di vedere gli effetti dei nuovi dazi generalizzati del 10% e dell’impennata senza precedenti dei dazi sulle importazioni dalla Cina — passati dal 54% al 125% in appena una settimana. Il report odierno potrebbe fornire i primi indizi di tale impatto, ed è proprio lì che sarà concentrata l’attenzione del mercato. Fonte: xStation 5

