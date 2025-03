I dazi faranno crollare i prezzi del mais?

La guerra commerciale iniziata da Donald Trump è in pieno svolgimento. La battaglia, iniziata all'inizio di febbraio, cambia costantemente ritmo e direzione. Sebbene i dazi sulla Cina abbiano già raggiunto il 20%, la situazione con Messico, Canada e il resto del mondo rimane incerta. Gli investitori sono ansiosi di attendere il 2 aprile, quando gli Stati Uniti dovrebbero imporre dazi reciproci e decidere il destino del commercio con Messico e Canada. Questo potrebbe, ovviamente, scatenare misure di ritorsione contro gli Stati Uniti, un grande produttore di molte delle principali merci agricole. Dal punto di vista delle esportazioni verso la Cina, la soia è fondamentale, mentre il Messico è il più grande importatore mondiale di mais, principalmente dagli Stati Uniti. In caso di fallimento dei negoziati, il Messico imporrà dazi sostanziali, paralizzando così l'industria agricola statunitense? O gli Stati Uniti sposteranno il commercio su altri paesi? Il Mercato Globale del Mais: Una Panoramica Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mais è una delle merci agricole più importanti al mondo, insieme al grano, alla soia e al riso. A differenza del grano, la produzione di mais e soia è concentrata in poche regioni a livello globale. Gli Stati Uniti sono il leader indiscusso nella produzione di mais, seguiti da Cina, Brasile e Argentina. Sebbene la guerra in Ucraina abbia messo in evidenza la produzione di mais della regione, l'Ucraina si colloca solo al settimo posto a livello globale, considerando l'UE come un'entità unica. La produzione di mais nella stagione 2024/2025 è leggermente diminuita rispetto alla stagione da record 2023/2024, mentre il consumo è aumentato marginalmente, portando a un rimbalzo dei prezzi osservato da settembre 2024 a febbraio 2025. Tuttavia, le politiche tariffarie degli Stati Uniti hanno causato turbolenze nel mercato, in particolare per il mais, che ha registrato l'aumento di prezzo più significativo tra i principali cereali. Quali sono le prospettive future per il mercato del mais? Gli Stati Uniti sono il maggior produttore mondiale di mais. Fonte: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Messico: Un Importatore Chiave In termini di consumo, i principali attori sono anche i maggiori produttori. Gli Stati Uniti sono il principale consumatore mondiale di mais, seguiti dalla Cina e dal Brasile. Il mais è utilizzato principalmente per due scopi principali: la produzione di etanolo come biocarburante e il mangime animale. Il mais destinato al consumo umano diretto o indiretto è marginale. Di conseguenza, i prezzi del mais dipendono in gran parte dai prezzi del carburante e dalla domanda di bestiamme. È interessante notare che il Messico è il maggiore importatore mondiale di mais, principalmente dagli Stati Uniti, grazie alla vicinanza geografica. Curiosamente, la Cina non è un grande importatore globale, anche se la sua importanza è aumentata dal 2021. Nonostante gli Stati Uniti siano il maggiore esportatore, la Cina praticamente non importa mais dagli Stati Uniti. La guerra in Ucraina ha anche ridisegnato il commercio globale del mais. Prima del 2022, l'Europa importava quantità significative di mais dagli Stati Uniti. Attualmente, i paesi dell'UE si affidano principalmente alle forniture ucraine, evidenziando la dipendenza degli esportatori statunitensi dal Messico. Il Messico è il maggiore importatore mondiale di mais, principalmente dagli Stati Uniti. Tuttavia, in caso di tariffe retaliatorie, il Messico potrebbe anche importare da Brasile o Argentina. Fonte: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB Miglioramenti nelle prospettive meteo e aumento delle semine di mais Il mais e la soia vengono coltivati in regioni simili, dato che hanno esigenze comparabili. Pertanto, gli agricoltori possono adattare i loro piani di semina annualmente. Dato che i prezzi del mais sono relativamente più alti rispetto alla soia, si prevede un aumento delle semine di mais. Gli agricoltori statunitensi dovrebbero seminare circa 94 milioni di acri, un aumento di quasi 4 milioni di acri, avvicinandosi ai livelli record della stagione 2023/2024. Inoltre, si prevede che i rendimento dei raccolti siano più elevati grazie a migliori condizioni meteo. Il fenomeno meteorologico El Niño, che ha portato condizioni di secchezza negli Stati Uniti, sta diminuendo, e le previsioni di temperatura e pioggia indicano condizioni favorevoli nel Corn Belt degli Stati Uniti. In caso di interruzione del commercio con il Messico, gli agricoltori statunitensi potrebbero affrontare un eccesso di scorte, con un impatto significativo sui prezzi. Il USDA prevede il quarto anno consecutivo di calo dei prezzi. Il rapporto sulle intenzioni di semina sarà rilasciato il 31 marzo. L'assenza di El Niño risulta in migliori condizioni di crescita per molte materie prime agricole a livello globale. Storicamente, gli indici negativi di El Niño hanno spesso portato a calo dei prezzi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'importanza del mais per gli Stati Uniti Sebbene gli Stati Uniti siano noti per la loro produzione agricola, la loro significanza economica e commerciale è relativamente moderata. Le esportazioni di mais degli Stati Uniti verso il Messico ammontano a circa 6 miliardi di dollari, mentre il disavanzo commerciale ha raggiunto quasi 172 miliardi di dollari lo scorso anno. Tuttavia, la soddisfazione pubblica è sostanziale. Durante la guerra commerciale precedente, gli agricoltori colpiti hanno ricevuto sussidi. Attualmente, con la situazione irrisolta, non sono stati menzionati nuovi sussidi. È importante notare che molti elettori di Trump e dei Repubblicani sono agricoltori del Corn Belt, il che potrebbe avere un impatto significativo sulle elezioni congressuali fra meno di due anni. Il futuro dei prezzi del mais Sebbene i prezzi del mais, attorno a 450-460 centesimi per bushel, siano quasi la metà rispetto al picco storico di circa 800 centesimi per bushel, non sono estremamente bassi. Un aumento significativo delle scorte negli Stati Uniti potrebbe portare a una situazione simile al periodo 2015-2020, quando i prezzi si aggiravano attorno ai 350 centesimi per bushel. Tuttavia, questo dipenderà dall'esito della guerra commerciale, dalle prospettive meteorologiche di produzione e dal sentimento degli investitori, che recentemente hanno ridotto le posizioni lunghe nei futures sul mais. Sebbene il mercato del mais non sia cruciale per l'economia complessiva degli Stati Uniti, il malcontento tra un grande gruppo sociale potrebbe segnalare ad altri che Donald Trump non dà priorità ai loro interessi, potenzialmente ostacolando la ripresa economica promessa durante la sua campagna. Il numero di posizioni speculative long nei futures sul mais è diminuito da quasi 600.000 a 450.000. Storicamente, situazioni simili hanno innescato correzioni di mercato prolungate, sebbene i prezzi attuali del mais non siano eccessivamente alti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Michał Stajniak, CFA

Deputy Director of the XTB Research Department

Commodity Market Analyst



