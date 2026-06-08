I Mondiali 2026 sul mercato: c'è un'opportunità di profitto?

Gli analisti della FIFA hanno annunciato che i Mondiali, previsti per il 2026 negli Stati Uniti e in Messico, dovrebbero rappresentare un catalizzatore di oltre 30 miliardi di dollari di attività economica.

Queste stime, indipendentemente da come vengano calcolate, si basano sull’assunto che gli Stati Uniti (e il Messico) vedranno un vero e proprio afflusso di turisti facoltosi. Ma sarà davvero così?

Nel 2025, gli Stati Uniti hanno registrato 68,3 milioni di visitatori, in calo di circa il 6% rispetto al 2024 e di quasi il 15% rispetto al record del 2018. Per l’economia statunitense nel suo complesso, questo calo non è particolarmente problematico, dato che il turismo rappresenta solo circa il 3% del PIL. Tuttavia, esistono settori per cui la situazione del turismo negli USA è cruciale.

Gli operatori del settore alberghiero stanno già segnalando un numero di prenotazioni inferiore alle attese. Secondo diverse fonti, tra cui Forbes e The Independent, fino all’80% degli albergatori lamenta livelli di prenotazione significativamente sotto le aspettative e quasi il 70% indica la presenza di barriere regolamentari per i visitatori. Alcuni operatori accusano la FIFA di aver sovrastimato in modo significativo il numero di partecipanti all’evento. A Philadelphia, ad esempio, la FIFA ha cancellato 2.000 camere prenotate senza fornire spiegazioni.

La FIFA afferma che i biglietti venduti hanno superato i 5 milioni, più del totale combinato di 2018 e 2022. Tuttavia, un fattore rilevante è il numero record di partite e squadre. La stessa organizzazione suggerisce che il record di affluenza di 3,5 milioni di spettatori stabilito ai Mondiali del 1994 potrebbe essere o meno superato, nonostante le vendite record di biglietti.

Un’analisi delle precedenti Coppe del Mondo mostra che la quota di tifosi in trasferta tra gli spettatori negli stadi è inferiore alla metà del totale. Ciò implica un impatto minore sulle grandi entità globali rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare, mentre i benefici ricadono maggiormente sulle imprese locali. Inoltre, il numero di biglietti venduti si aggira poco sopra i 3 milioni. Vendite superiori ai 5 milioni, come indicato dalla FIFA, potrebbero rappresentare una sorpresa significativa — sia in senso positivo che negativo — in termini di affluenza reale.

Questo non dovrebbe sorprendere troppo. Il turismo negli Stati Uniti è sotto pressione a causa di una serie di tendenze strutturali negative nella società, nel governo e nell’economia americana, e ciò si rifletterà anche nella partecipazione agli eventi sportivi.

Tuttavia, nel contesto della possibile delusione riguardo all’affluenza ai campionati (o alla sua assenza), è necessario chiedersi non solo quali siano i canali di impatto di un evento del genere sui mercati, ma anche: i mercati reagiscono davvero a questi eventi?

Canali di impatto sui singoli settori

La Coppa del Mondo è un evento unico, con direzioni di impatto abbastanza chiare sui vari settori industriali. Il fatto che si svolga negli Stati Uniti aggiunge ulteriore specificità.

Compagnie aeree: il Nord America è geograficamente distante dai principali hub dei tifosi, concentrati in Europa e America Latina. Il trasporto aereo sarà quindi il mezzo principale per raggiungere USA, Canada e Messico. Con circa 5 milioni di biglietti, anche in un mercato così grande, la domanda aumenterà sensibilmente. Tuttavia, resta il dubbio se questo incremento si tradurrà in profitti, considerando la situazione complessa del mercato del carburante per aerei.

Società di autonoleggio: i paesi nordamericani, soprattutto gli Stati Uniti, dipendono fortemente dal trasporto su strada, il che comporterà un adattamento da parte dei tifosi. I potenziali beneficiari saranno le società di autonoleggio, ma anche qui emergono problemi: alto indebitamento delle aziende, clienti indebitati e un contesto che sembra peggiorare.

Hotel: una delle prime preoccupazioni riguarda il tasso di occupazione alberghiera. È qui che potrebbe emergere la maggiore sorpresa, ma è davvero così? Le grandi catene alberghiere sono globali per natura. I Mondiali saranno concentrati in sole 16 città e nessuno scenario di successo o fallimento potrà incidere in modo significativo sui loro risultati complessivi. Per quanto riguarda gli hotel esposti tramite pochi REIT concentrati geograficamente, si tratta di realtà piccole, poco liquide e numericamente limitate.

Bookmaker: uno dei pochi settori, insieme a tecnologia e difesa, che sta registrando performance molto forti in termini di profitti (non sempre di valutazioni), è quello delle scommesse sportive. La crescita del settore è più legata alla deregolamentazione e alla liberazione di una domanda repressa per decenni che agli eventi sportivi stessi. Tuttavia, una forte concentrazione temporale di eventi rilevanti potrebbe fornire ulteriore supporto.

Abbigliamento sportivo: da decenni i Mondiali rappresentano un’occasione chiave per i produttori di abbigliamento sportivo per promuovere i propri prodotti. In teoria, questo dovrebbe tradursi in una maggiore domanda, ma la teoria da sola non basta per conclusioni solide. Cosa mostrano i dati?

La Coppa del Mondo nei dati e nelle previsioni

Prima di formulare previsioni, è utile osservare i trend storici: le evidenze indicano che la relazione tra Coppa del Mondo e andamento dei principali indici di mercato è, nella maggior parte dei casi, trascurabile.

Sulla base dell’andamento dell’indice S&P 500 e del principale indice del Paese ospitante, il rendimento medio durante il periodo dei Mondiali è leggermente negativo. Un elemento da sottolineare: nell’arco analizzato di circa 30 anni, i principali indici azionari mostrano una tendenza a una volatilità relativamente bassa nei mesi di giugno/luglio, quando si svolgono i campionati.

Nel contesto di una possibile sorpresa, positiva o negativa, legata alla scala dei Mondiali e ai consumi associati, occorre prima chiarire: chi potrebbe essere sorpreso e in che modo?

La FIFA ha annunciato che il Mondiale si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico durante una conferenza nel 2026. In quel periodo sono state registrate revisioni al rialzo delle stime sugli utili per le società quotate legate all’evento?

Nel caso delle compagnie aeree e delle società di autonoleggio, non emergono dati qualitativi tali da suggerire che il mercato stia effettivamente scontando un miglioramento della redditività grazie ai Mondiali.

La situazione è diversa per gli hotel. Diverse società di analisi indicano che gli hotel statunitensi potrebbero registrare un aumento del revenue per camera disponibile (RevPAR) dell’1,7% su base annua e oltre il 12% nel mese del torneo. Tuttavia, studi di enti come CoStar e Tourism Economics non trovano piena conferma nelle dichiarazioni di catene alberghiere come Hilton, che già a febbraio prevedeva una crescita dei ricavi inferiore alle attese.

Le società di investimento mantengono invece una tesi rialzista sugli operatori dell’abbigliamento sportivo. Secondo Bernstein, Nike e Adidas potrebbero incrementare le vendite annuali fino a un ulteriore 4%. Reuters riporta inoltre che Adidas si aspetta ordini aggiuntivi per circa 250 milioni di euro legati ai Mondiali. Anche Goldman Sachs segnala Puma tra i potenziali beneficiari.

Due settori che non hanno avuto un ruolo rilevante nei precedenti Mondiali ma che potrebbero rappresentare una “wild card” in termini di impatto di mercato sono il comparto degli affitti a breve termine e quello delle scommesse sportive. Airbnb ha ottenuto una partnership ufficiale con la FIFA, mentre Deloitte stima l’arrivo di circa 380.000 visitatori aggiuntivi legati all’evento. La stessa Airbnb segnala un aumento dell’80% delle richieste nelle città ospitanti, suggerendo potenziali profitti reali e misurabili superiori alle attuali aspettative di consenso — elemento particolarmente rilevante per una società che ha mostrato criticità di redditività negli ultimi trimestri.

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L’azienda si trova in un canale di consolidamento in restringimento da più anni. Il mercato sarà presto più propenso a prendere decisioni sulla tendenza di lungo periodo della società. I risultati del periodo dei Mondiali potrebbero rivelarsi decisivi. Fonte: xStation5

La seconda categoria di operatori è quella dei bookmaker, in particolare negli Stati Uniti. Perché?

Il supporto al loro modello di business da parte di uno dei più grandi eventi sportivi è evidente. Tuttavia, ciò che è meno ovvio è che non esiste una base comparativa solida, poiché in passato la presenza di queste società sui mercati azionari era trascurabile. Le scommesse sportive e il gambling rappresentano uno dei settori a più rapida crescita grazie al processo di deregolamentazione avviato dalla nuova amministrazione USA, e una sorpresa nei risultati di queste aziende potrebbe (ma non necessariamente) risultare significativa.

Una delle società per cui il Mondiale negli Stati Uniti potrebbe rappresentare un punto di svolta è DraftKings. DraftKings è uno dei leader tra i bookmaker negli USA, e il sentiment verso il titolo resta ancora cauto, in parte a causa delle elevate valutazioni.

Dal punto di vista dei fondamentali non emergono segnali negativi: l’EPS nel primo trimestre 2026 è salito a 0,2 dollari, oltre cinque volte le attese. Con una crescita dei ricavi a doppia cifra, margini lordi intorno al 76% e un forte momentum operativo, il mercato potrebbe presto iniziare a concentrarsi più sui punti di forza dell’azienda che sui rischi.

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Il prezzo delle azioni della società è sceso fino al limite inferiore del canale di consolidamento di lungo periodo, e la difesa del livello di Fibonacci 78,6 rappresenta una possibile area in cui costruire una base da cui la domanda potrebbe tentare di riprendere l’iniziativa. Fonte: xStation5

In definitiva, nonostante la sua scala e il reale impatto sull’economia anche di un grande Paese, l’influenza dei Mondiali sui mercati finanziari sarà limitata, e molte società che dovrebbero beneficiare dell’afflusso di tifosi negli Stati Uniti potrebbero deludere le aspettative. Allo stesso tempo, la conoscenza delle dinamiche reali e dei vantaggi operativi di alcune aziende e nicchie di mercato potrebbe consentire agli investitori più attenti di ottenere opportunità di profitto.

Kamil Szczepański

Analista dei mercati finanziari XTB