I report di Axios trainano i mercati europei; Novo Nordisk protagonista della giornata❓🚀

I principali indici azionari europei hanno aperto la seduta di mercoledì in deciso territorio positivo: il future Euro Stoxx 50 (EU50) registra un rialzo di circa il 2,74%, mentre il DAX tedesco (DE40) sale del 2,51%, riflettendo un miglioramento del sentiment globale degli investitori. Il principale catalizzatore dei rialzi è l’avanzamento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran — secondo le indiscrezioni riportate da Axios, Washington sarebbe vicina alla firma di un memorandum d’intesa di una sola pagina (MOU) che prevede una moratoria sull’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran, un graduale allentamento delle sanzioni e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

La prospettiva di una de-escalation del conflitto in Medio Oriente sta avendo un impatto diretto sui prezzi del petrolio: sia il Brent (OIL) sia il WTI (OIL.WTI) scendono di oltre il 9–10%, attestandosi rispettivamente a 100,47 dollari e 92,25 dollari al barile. Il dollaro USA sta chiaramente perdendo valore: l’indice USDIDX è in calo dello 0,67% a 97,70, mentre la coppia EUR/USD sale dello 0,64% e si mantiene sopra 1,1767, indicando una rotazione dei capitali fuori dagli asset rifugio.

A livello settoriale all’interno dell’Euro Stoxx 50, guidano i rialzi Industriali (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) e Finanziari (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%), mentre il comparto Energia è il più debole — ENI perde il 2,44% e TotalEnergies l’1,12%. Il settore tecnologico mostra un andamento misto: ASML sale dell’1,90%, ma Infineon scende del 2,02%, mentre nei beni di consumo di base AB InBev perde il 3,58% e Wolters Kluwer è tra i peggiori titoli della giornata (-7,55%).

Una tabella che mostra i titoli con le migliori e le peggiori performance durante la sessione di trading odierna in Europa. Fonte: Dipartimento di Ricerca della sede centrale di XTB.

Andamento del settore Fonte: Dipartimento di ricerca della sede centrale di XTB

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