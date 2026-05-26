Ferrari Luce, il titolo perde il -6%

- Prezzo a partire da 550.000 euro in tiratura limitata
- Ben 60 brevetti depositati per produrla
- Clientela e Appasionati "critici", molti elogi dal punto di vista dell'innovazione
- Ferrari punta sulla vera innovazione, manca il verdetto della clientela
- Il titolo perde il -6% a poche ore dalla presentazione della vettura
- Prezzo a partire da 550.000 euro in tiratura limitata
- Ben 60 brevetti depositati per produrla
- Clientela e Appasionati "critici", molti elogi dal punto di vista dell'innovazione
- Ferrari punta sulla vera innovazione, manca il verdetto della clientela
- Il titolo perde il -6% a poche ore dalla presentazione della vettura
Brutta reazione del titolo Ferrari alla presentazione del nuovo modello "Luce", primo veicolo full electric della casa del cavallino rampante che ha destato stupore tra gli ammiratori del brand e degli appassionati per via delle novitá alquanto palesi rispetto ai modelli canonici identitari del brand di Maranello.
Ferrari Luce e le sue caratteristiche
Ben 4 motori elettrici spingono la Ferrari Luce a corpire lo 0-100 Km/h in 2,5 secondi, lo 0-200 in 6,8 secondi, autonomia di 530 km con ben 1000cv a spingere una massa imponente di 2260kg distribuiti in 5,02 metri di lunghezza. Interni lussuosi da 4 porte di eccellenza, materiali metallici ricavati dal pieno in classico stile italiano, pelle pregiata per gli interni, un must per chi vuole spendere circa 550.000 euro (optional esclusi) per questo nuovo modello in tiratura limitata. Ovviamente questo modello rientra nel servizio Tailor Made di Ferrari che permette un enorme grado di personalizzazione da parte dei futuri clienti che avranno accesso ad un lusso e ad una tecnologia che copre ben 60 brevetti depositati da Ferrari per la sua costruzione. Per il momento non é stato dichiarato il numero di prenotazioni dopo la premiere romana.
Gli elogi e le critiche
Molto perplesse le reazioni della community dei fan dell'automotive che criticano il fattore 4 porte (dopo la Purosangue), il design che di certo non rimanda al classico V12 termico Ferrari e l'estremo grado di tecno-centricitá del nuovo progetto Ferrari. Sicuramente tra gli elogi abbiamo l'estremo grado di avanzamento tecnologico, un capolavoro in questo senso con ben 60 brevetti depositati da Ferrari per realizzare questo progetto, inoltre abbiamo visto una cura del dettaglio degli interni estremamente curato e pulito, molto in stile "Silicon Valley" derivato strettamente dal designer LoveFrom (Jony Ive e Marc Newson) che ha comunque collaborato con Flavio Manzoni e il Centro Stile Ferrari che si é occupato di mantenere il Dna del cavallino su questa vettura totalmente nuova. I maggiori crtici automobilistici la reputano comunque un vero e proprio capolavoro ingegneristico dal punto di vista meccanico.
La nuova sfida di Ferrari e la reazione del Mercato
Attenzione ai potenziali dazi che di fatto potrebbero essere applicati al 25% sulle vetture europee da parte degli Usa. La piú grande sfida peró riguarda il mercato dell'elettrico che ha visto competitor come Lamborghini cancellare i programmi per il 2030. Ferrari ha lanciato un modello audace, completamente diverso dai classici capolavori a 4 ruote che mordono l'asfalto, una rottura palese con la sua clientela storica che non necessariamente potrebbe acquistare un modello del genere a meno che non siano collezionisti delle vetture del brand. Il mercato punisce la Luce con un -6% riportando il titolo a ridosso dei 290 euro per azione, ritornando cosi al trend ribassista di lungo termine in essere ormai dal febbraio 2025.
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