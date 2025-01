I risultati trimestrali record di Netflix spingono le azioni oltre l'11% in after-hours, raggiungendo un nuovo massimo storico📈

Netflix ha riportato i risultati del quarto trimestre 2024, superando le aspettative del consenso degli analisti. La società ha mostrato un forte slancio sia nei ricavi (i più alti del 2024) che nel più grande incremento trimestrale di nuovi abbonati in oltre un anno. Nel quarto trimestre, Netflix ha registrato ricavi di 10,25 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Questo risultato supera le stime del consenso di 0,14 miliardi di dollari, segnando il ricavo trimestrale più alto nella storia dell’azienda. Le cifre impressionanti sono attribuite a un forte aumento delle iscrizioni a pagamento, che hanno superato i 300 milioni di account nel quarto trimestre. Ciò rappresenta un incremento di 18,91 milioni di nuovi abbonati netti, il più grande nella storia di Netflix (oltre tre volte la crescita del trimestre precedente e il 44% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il trimestre positivo è stato principalmente guidato dal successo delle produzioni di Netflix e da un’inattesa riuscita nel campo dello streaming di eventi sportivi in diretta. La seconda stagione di Squid Game si è rivelata un successo molto più grande del previsto e, secondo la lettera agli azionisti, potrebbe diventare la stagione di una produzione originale più vista nella storia di Netflix. Contemporaneamente, il match Jake Paul vs. Mike Tyson è stato un enorme successo, mentre le partite NFL natalizie dello scorso anno hanno stabilito un nuovo record di spettatori per lo streaming NFL, con una media di 24,1 milioni e 24,3 milioni di spettatori. Sul lato negativo, il margine operativo del trimestre è sceso stagionalmente al suo livello più basso del 2024, al 22,2% (una diminuzione di 7,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Tuttavia, è importante notare che questa cifra ha comunque superato le previsioni dell’azienda ed è stata 5,3 punti percentuali più alta rispetto al margine dello scorso anno. Complessivamente, Netflix ha raggiunto un margine operativo annuale del 27% nel 2024 (+6 punti percentuali rispetto all’anno precedente). Gli utili per azione diluiti (EPS) sono stati pari a 4,27 dollari, più del doppio rispetto al valore dell’anno precedente. Risultati Q4 e Previsioni Q1 2025. Fonte: Netflix Per il primo trimestre del 2025, la società prevede di mantenere una forte redditività , con un margine operativo del 28,2% su ricavi di 10,4 miliardi di dollari. La crescita annua prevista del 11,2% è leggermente inferiore a quella del primo trimestre dell’anno scorso, anche se ciò è influenzato dall’effetto di base più alto. Inoltre, l’azienda prevede un EPS diluito record di 5,58 dollari. Con il ritorno delle serie molto amate dai fan, come Wednesday e Stranger Things, insieme al continuo slancio nel segmento sportivo, Netflix inizia il nuovo anno con ottimismo, un sentimento che sembra essere condiviso anche dagli investitori. I forti risultati dell'ultimo trimestre e le previsioni solide per i primi tre mesi del nuovo anno hanno spinto il valore delle azioni dell'azienda in after-hours a salire di oltre l'11%. Il trading after-hours di Netflix raggiunge nuovi massimi storici con una crescita superiore all'11%. Fonte: xStation

