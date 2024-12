I titoli europei della difesa guadagnano quando Rheinmetall firma un nuovo contratto per munizioni da 155 mm con l'Ucraina 📈

L'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Ministero della Difesa ucraino ha firmato un nuovo contratto con la compagnia tedesca Rheinmetall (RHM.DE) per la fornitura di munizioni di artiglieria calibro 155mm. Le azioni della compagnia sono aumentate di quasi il 2% oggi, e le consegne sono previste per la prima metà del 2025; l'acquisto è completamente finanziato dal budget dell'Ucraina.

Il valore e la quantità di munizioni nel contratto non sono stati resi noti. Il contratto recentemente firmato tra Rheinmetall e le Forze Armate ucraine riguarda decine di migliaia di moduli di propulsione per proiettili calibro 155mm; le consegne sono previste per gennaio 2025. Rheinmetall si è impegnata a creare una fabbrica di munizioni in Ucraina; le operazioni dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2026, ovvero circa due anni dopo l'inizio della sua costruzione. Quattro fabbriche saranno inoltre istituite in Ucraina per la produzione di veicoli corazzati Fuchs.

La compagnia tedesca ha annunciato oggi che fornirà all'Ucraina ulteriori 20 veicoli da combattimento della fanteria Marder 1A3 (IFV); le consegne sono programmate per la prima metà del 2025. Il valore stimato di ciascuno è di circa 15 milioni di euro; l'ordine è finanziato dal governo tedesco. I veicoli sono dotati di un telemetro laser aggiuntivo per un targeting preciso.

I guadagni di oggi non riguardano solo Rheinmetall, ma l'intero settore della difesa europeo. Le azioni di Leonardo (LEO.IT) e di BAE Systems (BAE.UK) sono in aumento. Donald Trump ha annunciato che si aspetta almeno il 5% di finanziamenti per il settore delle armi nel PIL dei paesi membri della NATO. Di conseguenza, il mercato si aspetta giustamente che i contratti per molte aziende di questo settore possano rivelarsi molto più redditizi rispetto agli anni precedenti. Le azioni di Rheinmetall sono aumentate di quasi il 4% oggi, ma quasi la metà di questi guadagni è stata annullata nella seconda metà della sessione.

Fonte: xStation5