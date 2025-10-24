IBM e AMD accelerano i progressi del calcolo quantistico

Punti chiave

L’ implementazione da parte di IBM di un algoritmo chiave di correzione degli errori quantistici su hardware standard AMD sta accelerando lo sviluppo di sistemi ibridi classico-quantistici .

di un su hardware standard sta accelerando lo sviluppo di . Nel frattempo, AMD sta riducendo il divario con NVIDIA , diventando un attore cruciale per le aziende tech e AI , e quest’anno la performance azionaria di entrambe le società ha superato i benchmark, con AMD che guida ora il ritmo delle innovazioni.

sta riducendo il divario con , diventando un , e quest’anno la performance azionaria di entrambe le società ha superato i benchmark, con che guida ora il ritmo delle innovazioni.

IBM ha annunciato un importante progresso nel campo del calcolo quantistico, dimostrando che un algoritmo chiave di correzione degli errori può ora essere eseguito in tempo reale su hardware standard AMD. Questo traguardo avvicina i computer quantistici alle applicazioni pratiche, consentendo la loro integrazione con i sistemi esistenti e test sotto condizioni realistiche. L’algoritmo, sviluppato da IBM a giugno, è stato progettato per ridurre efficacemente gli elevati tassi di errore dei qubit. Un rappresentante delle iniziative quantistiche di IBM ha sottolineato che eseguire l’algoritmo su chip AMD ampiamente disponibili e relativamente economici, a velocità dieci volte superiori ai requisiti minimi, rappresenta un passo avanti significativo. La collaborazione tra IBM e AMD su un’architettura ibrida che combina calcolo classico e quantistico mira a creare un ecosistema più accessibile, permettendo alle aziende di testare e ottimizzare gli algoritmi quantistici su hardware classico prima di implementarli su computer quantistici pienamente operativi. Ci si aspetta che questo acceleri l’innovazione e ampli l’uso pratico della tecnologia quantistica. Per AMD, questo risultato segnala un rapido recupero rispetto al principale concorrente, NVIDIA. L’azienda sta diventando un attore sempre più rilevante nel settore del calcolo ad alte prestazioni, rafforzando la sua posizione come fornitore chiave per le aziende che sviluppano sistemi AI avanzati, tra cui OpenAI, Microsoft e Google. I chip AMD sono sempre più utilizzati non solo in server tradizionali e schede grafiche, ma anche in sistemi moderni che richiedono l’integrazione di algoritmi classici e quantistici. Il traguardo è in linea con il piano a lungo termine di IBM di costruire il computer quantistico Starling entro il 2029. Il lavoro sull’algoritmo è stato completato un anno prima del previsto, evidenziando il rapido progresso dell’azienda in un contesto competitivo. La piattaforma ibrida classica-quantistica potrebbe accelerare la commercializzazione delle tecnologie quantistiche e aprire nuove opportunità per le aziende a livello mondiale. Quest’anno, sia IBM sia, in particolare, AMD hanno registrato una crescita del prezzo delle azioni significativamente superiore ai riferimenti del settore. Gli esperti osservano che AMD sta ora dettando il ritmo dell’innovazione e influenzando la direzione dello sviluppo nei chip per l’IA e nei sistemi di calcolo quantistico.



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.