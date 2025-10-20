IBM e Groq uniscono le forze per rivoluzionare l'elaborazione dell'intelligenza artificiale

La partnership tra IBM e Groq introduce una tecnologia AI ultra-rapida, offrendo un’elaborazione dei dati più veloce ed efficiente per i settori chiave.
IBM ha stretto una partnership strategica con Groq, azienda specializzata in processori per inferenza AI ultra-rapidi, con l’obiettivo di accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese. Grazie ai chip avanzati di GroqCloud, integrati nel cloud di IBM, i clienti potranno elaborare i carichi di lavoro AI fino a cinque volte più velocemente e a costi inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali basate su GPU.
Questa tecnologia innovativa garantisce prestazioni rapide e stabili, fondamentali in settori regolamentati come finanza, sanità e manifatturiero, dove velocità e precisione sono cruciali. Allo stesso tempo, viene applicata anche in settori meno regolamentati, come retail e risorse umane, migliorando i processi e aumentando l’efficienza.
La partnership prevede anche l’integrazione delle soluzioni Groq con la piattaforma watsonx Orchestrate di IBM, consentendo alle aziende di implementare in modo flessibile l’AI agentica mantenendo i più alti standard di sicurezza e privacy dei dati. La combinazione tra l’innovazione di Groq e l’esperienza consolidata di IBM permette alle imprese di passare rapidamente dalle fasi di test a un’adozione su larga scala ed efficace dell’AI.
IBM continua ad accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, offrendo soluzioni sempre più avanzate e complete, e al contempo avanza nelle tecnologie quantistiche, che, pur integrando attualmente l’offerta AI, potrebbero diventare una fonte chiave di ricavi e crescita nei prossimi anni.
È importante sottolineare che, dall’inizio di quest’anno, IBM ha offerto rendimenti molto interessanti agli investitori, sovraperformando importanti indici azionari come l’S&P 500 e il Nasdaq 100. Ciò riflette una crescente fiducia del mercato nella strategia dell’azienda e nel suo ruolo di leader nei settori tecnologici del futuro.
