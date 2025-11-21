DE40: Vendite incontrollate dei titoli tecnologici e della difesa europei

La sessione di ieri non è stata favorevole per i compratori, poiché gli indici americani hanno chiaramente perso terreno, e molti commentatori e analisti si aspettavano che i cali si trasferissero in Europa dopo l’apertura del mercato. Gli indici europei sul mercato cash hanno aperto con moderati ribassi, ma i contratti futures sono già in territorio positivo. I contratti SUI20 registrano i rialzi maggiori nelle ore mattutine, quasi dell’1%. Incrementi più contenuti si osservano nei contratti FRA40, ITA40 e UK100, limitati allo 0,4-0,6%.

I mercati europei definiranno ulteriormente la direzione oggi sulla base dei forti movimenti di Wall Street di ieri, di una solida dose di dati macroeconomici provenienti dal Vecchio Continente e di alcuni commenti dei banchieri centrali.

Oggi sono intervenuti i banchieri della BCE. La presidente Christine Lagarde ha criticato duramente la riluttanza dei Paesi europei a implementare riforme chiave e ha sottolineato che l’attuale livello dei tassi di interesse consente una crescita sensibilmente maggiore rispetto a quella osservata.

Dati macroeconomici:

La situazione nel Regno Unito continua a peggiorare. Le vendite al dettaglio sono calate mese su mese del -1,1% contro attese dello 0%.

Sono state pubblicate anche letture PMI miste da Francia, Germania e Eurozona:

In Francia, l’PMI industriale è in forte calo e rimane in territorio di contrazione (47,8). Anche il PMI composito rimane in contrazione (49,9), sostenuto da una lettura relativamente buona dei Servizi (50,8).

La lettura tedesca resta ambivalente. Il PMI composito e industriale cala più del previsto ma rimane in territorio di crescita (52,1 e 52,7). L’industriale peggiora, con un calo a 48,4 contro aspettative di crescita intorno a 49,8.

Nell’Eurozona, i servizi rimangono il punto di forza dell’economia con il PMI sopra le aspettative a 53,1, ma l’industria continua a deludere, scendendo a 49,7.

DE40 (D1)

Fonte: xStation5

Il prezzo dell’indice continua un forte movimento ribassista, attraversando la zona di resistenza attorno al ritracciamento FIBO 100 e alla media EMA200. I compratori sono riusciti a fermare i cali solo a livello di 23.000, l’ultimo minimo di maggio. Il passaggio del RSI in area di ipervenduto (38) e il limite inferiore delle bande di Bollinger favoriscono un tentativo di rimbalzo correttivo.

Company News:

La proposta di pace estremamente sfavorevole all’Ucraina recentemente avanzata dagli Stati Uniti sta influenzando negativamente le valutazioni delle società europee della difesa. RENK (R3NK.DE) e Hensoldt (HAG.DE) perdono circa il 3%, mentre Rheinmetall AG (RHM.DE) cede addirittura il 7%.

Il ritiro dal rischio e la fiducia scossa nel boom dell’IA stanno mettendo pressione sulle valutazioni delle società tecnologiche europee. Infine, Infineon (IFX.DE) perde il 4%, ASML (ASML.NL) scende oltre il 7%, Siemens (SIE.DE) deprezza dell’8%.

Babcock (BAB.UK) – Il produttore di attrezzature nucleari e militari ha pubblicato risultati molto positivi, superando le aspettative e mostrando, tra l’altro, un incremento dei profitti del 27%. Tuttavia, in un contesto di sentiment debole, la società sta comunque perdendo oltre il 2% della propria capitalizzazione.