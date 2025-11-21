DE40: Vendite incontrollate dei titoli tecnologici e della difesa europei

- Il mercato europeo resta stabile all’apertura
- PMI dell’Eurozona misti
- I titoli della difesa soffrono per i negoziati di pace sfavorevoli
- Il settore tecnologico europeo in calo in mezzo al boom dell’IA altalenante
La sessione di ieri non è stata favorevole per i compratori, poiché gli indici americani hanno chiaramente perso terreno, e molti commentatori e analisti si aspettavano che i cali si trasferissero in Europa dopo l’apertura del mercato. Gli indici europei sul mercato cash hanno aperto con moderati ribassi, ma i contratti futures sono già in territorio positivo. I contratti SUI20 registrano i rialzi maggiori nelle ore mattutine, quasi dell’1%. Incrementi più contenuti si osservano nei contratti FRA40, ITA40 e UK100, limitati allo 0,4-0,6%.
I mercati europei definiranno ulteriormente la direzione oggi sulla base dei forti movimenti di Wall Street di ieri, di una solida dose di dati macroeconomici provenienti dal Vecchio Continente e di alcuni commenti dei banchieri centrali.
Oggi sono intervenuti i banchieri della BCE. La presidente Christine Lagarde ha criticato duramente la riluttanza dei Paesi europei a implementare riforme chiave e ha sottolineato che l’attuale livello dei tassi di interesse consente una crescita sensibilmente maggiore rispetto a quella osservata.
Dati macroeconomici:
La situazione nel Regno Unito continua a peggiorare. Le vendite al dettaglio sono calate mese su mese del -1,1% contro attese dello 0%.
Sono state pubblicate anche letture PMI miste da Francia, Germania e Eurozona:
-
In Francia, l’PMI industriale è in forte calo e rimane in territorio di contrazione (47,8). Anche il PMI composito rimane in contrazione (49,9), sostenuto da una lettura relativamente buona dei Servizi (50,8).
-
La lettura tedesca resta ambivalente. Il PMI composito e industriale cala più del previsto ma rimane in territorio di crescita (52,1 e 52,7). L’industriale peggiora, con un calo a 48,4 contro aspettative di crescita intorno a 49,8.
-
Nell’Eurozona, i servizi rimangono il punto di forza dell’economia con il PMI sopra le aspettative a 53,1, ma l’industria continua a deludere, scendendo a 49,7.
DE40 (D1)
Fonte: xStation5
Il prezzo dell’indice continua un forte movimento ribassista, attraversando la zona di resistenza attorno al ritracciamento FIBO 100 e alla media EMA200. I compratori sono riusciti a fermare i cali solo a livello di 23.000, l’ultimo minimo di maggio. Il passaggio del RSI in area di ipervenduto (38) e il limite inferiore delle bande di Bollinger favoriscono un tentativo di rimbalzo correttivo.
Company News:
La proposta di pace estremamente sfavorevole all’Ucraina recentemente avanzata dagli Stati Uniti sta influenzando negativamente le valutazioni delle società europee della difesa. RENK (R3NK.DE) e Hensoldt (HAG.DE) perdono circa il 3%, mentre Rheinmetall AG (RHM.DE) cede addirittura il 7%.
Il ritiro dal rischio e la fiducia scossa nel boom dell’IA stanno mettendo pressione sulle valutazioni delle società tecnologiche europee. Infine, Infineon (IFX.DE) perde il 4%, ASML (ASML.NL) scende oltre il 7%, Siemens (SIE.DE) deprezza dell’8%.
Babcock (BAB.UK) – Il produttore di attrezzature nucleari e militari ha pubblicato risultati molto positivi, superando le aspettative e mostrando, tra l’altro, un incremento dei profitti del 27%. Tuttavia, in un contesto di sentiment debole, la società sta comunque perdendo oltre il 2% della propria capitalizzazione.
