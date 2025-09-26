IBM guida la svolta quantistica: gli investitori ne riconoscono il potenziale

IBM sta consolidando costantemente la sua posizione come uno dei principali innovatori nelle tecnologie avanzate, con particolare attenzione allo sviluppo del quantum computing e dell’intelligenza artificiale. L’azienda investe da tempo in ricerca e sviluppo, creando soluzioni avanzate con il potenziale di trasformare radicalmente l’elaborazione dei dati e il processo decisionale in vari settori dell’economia. Recentemente, IBM ha attirato notevole attenzione grazie alla collaborazione con HSBC Bank, che ha portato a un importante progresso nell’applicazione pratica della tecnologia quantistica nel business. Utilizzando il suo processore quantistico, IBM Heron, la precisione delle previsioni nel mercato delle obbligazioni societarie è migliorata del 34% rispetto ai metodi analitici tradizionali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il test, che ha analizzato oltre un milione di query su diverse migliaia di obbligazioni, rappresenta uno dei primi esempi concreti di utilizzo dei computer quantistici nel settore finanziario, dimostrando i loro benefici reali nella gestione del rischio e nell’ottimizzazione degli investimenti. Come parte della sua strategia a lungo termine, IBM sta perseguendo una roadmap ambiziosa per il quantum computing, con l’obiettivo di costruire un computer quantistico completamente corretto dagli errori, noto come "Starling", entro il 2029. Questo sistema dovrebbe offrire stabilità e potenza computazionale rivoluzionarie, consentendo l’esecuzione di operazioni quantistiche complesse riducendo al minimo l’impatto degli errori, una delle principali sfide nell’uso pratico di questa tecnologia fino ad oggi. Nelle fasi successive, l’azienda prevede di lanciare il sistema "Bluejay" entro il 2033, dotato di circa 2.000 qubit logici. Questo potente computer quantistico permetterà l’esecuzione di un numero enorme di operazioni quantistiche, aprendo possibilità completamente nuove, irraggiungibili con le tecnologie classiche. Elementi chiave per il raggiungimento di questi obiettivi sono i nuovi processori quantistici di IBM, l’architettura modulare Quantum System Two e metodi avanzati di correzione degli errori, che migliorano significativamente l’affidabilità dei calcoli quantistici. IBM sta inoltre espandendo la sua rete globale di centri quantistici, inclusi nuovi stabilimenti in Spagna e India, per fornire un solido supporto alla ricerca e alla tecnologia. Come parte della sua strategia di investimento, IBM prevede di destinare fino a 150 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni allo sviluppo di tecnologie quantistiche e di intelligenza artificiale. Tali ingenti impegni finanziari riflettono la forte determinazione dell’azienda a mantenere e rafforzare la sua leadership nel campo dell’innovazione avanzata. Inoltre, IBM è coinvolta in importanti progetti infrastrutturali, come la modernizzazione del sistema di controllo del traffico aereo della FAA negli Stati Uniti, evidenziando l’ampiezza e la rilevanza delle sue iniziative in corso. A seguito della pubblicazione dei risultati dei test con HSBC, il prezzo delle azioni IBM è aumentato significativamente, e gli analisti — tra cui quelli di Morgan Stanley — hanno indicato l’azienda come un chiaro leader nel quantum computing, sottolineandone il crescente potenziale sia tecnologico sia in termini di impatto sul mercato. Negli ultimi mesi, il rendimento delle azioni IBM ha leggermente sovraperformato il mercato più ampio, rappresentato dagli indici US100 e US500. Sebbene il vantaggio non sia drammatico, gli investitori sembrano reagire positivamente ai progressi continui dell’azienda nel quantum computing e ai suoi ambiziosi piani di investimento. Il crescente interesse per le azioni IBM indica una maggiore fiducia del mercato nella strategia a lungo termine dell’azienda e nel suo potenziale di influenzare il futuro delle tecnologie avanzate.

