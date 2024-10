Il Bitcoin scende del 2,8% mentre il dollaro USA sale

Bitcoin breaks $67,000📉 La recente debolezza del prezzo di Bitcoin, che è sceso del 2,8% scivolando sotto i 67.000 dollari, può essere attribuita al rafforzamento del dollaro statunitense, nonostante i forti afflussi negli ETF spot su Bitcoin la scorsa settimana. Afflussi negli ETF vs. Andamento dei Prezzi: La scorsa settimana ha registrato afflussi da record negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, con afflussi netti totali che hanno superato i 20 miliardi di dollari solo 10 mesi dopo il loro lancio. Questo traguardo ha richiesto quasi cinque anni per gli ETF sull'oro. Tuttavia, il prezzo di Bitcoin ha faticato a mantenere slancio sopra la soglia critica dei 70.000 dollari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Impatto Ritardato degli Afflussi negli ETF: Gli analisti di mercato suggeriscono che l'azione dei prezzi lenta potrebbe essere dovuta all'effetto ritardato degli afflussi negli ETF. Gli analisti di Bitfinex spiegano che gli afflussi negli ETF possono avere un impatto attenuato per alcuni giorni prima di influenzare il prezzo spot di Bitcoin. Sottolineano che è necessario un interesse sostenuto nel mercato spot per spingere Bitcoin fuori dall'attuale azione di prezzo in range. Apprezzamento del Dollaro Statunitense: Il dollaro statunitense è in crescita, sostenuto dall'aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi e da dati economici solidi. Questa forza del dollaro sta mettendo pressione su Bitcoin e su altri asset a rischio. L'aumento del dollaro è supportato da: a) Dati economici statunitensi robusti che suggeriscono che la Federal Reserve può essere paziente nel tagliare i tassi. b) Gli investitori riducono le aspettative sulla grandezza e sulla rapidità dei tagli dei tassi da parte della Fed. c) Le posizioni in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Prospettive della Federal Reserve: Commenti recenti da parte di funzionari della Federal Reserve, come la presidente della Fed di Dallas Lorie Logan, indicano un approccio più graduale ai tagli dei tassi. Questo si allinea con le aspettative di mercato e supporta la forza del dollaro. Fattori Geopolitici: L'escalation delle tensioni in Medio Oriente sta indirizzando i flussi verso il dollaro statunitense come asset rifugio, contribuendo ulteriormente al suo apprezzamento rispetto a Bitcoin e ad altre criptovalute. Sebbene gli ETF su Bitcoin continuino a registrare afflussi significativi, tra cui oltre 1,17 miliardi di dollari nell'ETF iShares Bitcoin Trust di BlackRock la scorsa settimana, l'impatto immediato sui prezzi è stato limitato. Attualmente, il mercato è bloccato tra il segnale rialzista di una forte domanda per gli ETF e la pressione ribassista di un dollaro statunitense in aumento. Gli investitori e gli analisti osserveranno da vicino i segnali di un interesse sostenuto nel mercato spot per Bitcoin, il che potrebbe aiutare a superare l'attuale resistenza e potenzialmente portare il prezzo verso nuovi massimi. Nel frattempo, l'interazione tra gli afflussi negli ETF, la forza del dollaro statunitense e il sentiment di mercato più ampio continueranno probabilmente a influenzare l'azione dei prezzi di Bitcoin nel breve termine. Storicamente, ottobre è stato un mese forte per Bitcoin. Il prezzo di Bitcoin sta attualmente testando un livello di supporto chiave a 70.000 dollari. È rimbalzato dopo aver toccato la SMA a 50 periodi sul grafico a 4 ore, indicando un potenziale supporto a quel livello. L'RSI si sta raffreddando dalla zona di ipercomprato, suggerendo un certo sollievo dall'andamento rialzista, mentre il MACD si sta stringendo, il che potrebbe segnalare un potenziale cambiamento nella volatilità. Se il supporto a 70.000 dollari regge, si potrebbe aspettare un ulteriore movimento al rialzo, ma una rottura al di sotto potrebbe innescare un'azione ribassista più marcata. Fonte: xStation

