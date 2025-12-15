🍫Il cacao si ritira dal picco mensile

Il prezzo del cacao sta subendo un netto ritracciamento dopo un periodo di forti guadagni tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Questa precedente fase rialzista era stata alimentata dalle previsioni di un surplus di offerta per l’intera stagione precedente e dall’incertezza persistente sui livelli attuali di raccolto. Inoltre, il prezzo attuale è circa la metà rispetto ai valori registrati a dicembre 2024, quando le aspettative sulle rese di cacao nei paesi africani erano molto pessimistiche.

Attualmente, non solo le prospettive di raccolto in Africa sono migliorate, ma anche le previsioni di produzione nei paesi dell’America Latina stanno rapidamente aumentando. L’Ecuador potrebbe diventare già dal prossimo anno il secondo produttore mondiale di cacao, superando il Ghana. La posizione della Costa d’Avorio come leader produttivo, tuttavia, rimane relativamente sicura. Gli ultimi dati sulle consegne di cacao nella stagione in corso mostrano, per la prima volta, un surplus di offerta rispetto alla stagione precedente. Le consegne deboli all’inizio della stagione erano principalmente dovute a problemi di trasporto.

Altrettanto significativo all’inizio di questa settimana è la notizia che il Governo della Costa d’Avorio ha autorizzato il regolatore locale, il Conseil du Café-Cacao (CCC), ad acquistare circa 200.000 tonnellate di cacao dai produttori. Questo intervento mira a sostenere gli esportatori locali che, di fronte al calo dei prezzi, minacciavano di non rispettare i contratti forward stipulati a livelli più elevati. Gli acquisti servono a sbloccare i porti e mitigare un’ondata di fallimenti tra gli esportatori, ma il CCC dovrà successivamente vendere questi semi sul mercato internazionale, implicando un possibile afflusso futuro di offerta. Attualmente, gli esportatori locali hanno sospeso l’acquisto di cacao dai produttori, poiché detengono scorte già acquistate che ora devono vendere a un prezzo inferiore rispetto a quello originale.

Il prezzo della commodity sta oggi scendendo verso il livello di 6.000 $, dopo aver testato la media mobile a tre mesi e il massimo di un mese alla fine della scorsa settimana. L’area di 5.750 $ per tonnellata rappresenta attualmente un livello tecnico di supporto cruciale.

Vale anche la pena notare che gli ultimi dati della CFTC, sebbene leggermente arretrati (disponibili al 18 novembre), hanno mostrato che il numero di posizioni short non commerciali ha superato quello delle posizioni long. È la prima volta che ciò accade dal 2022, quando rappresentò un forte segnale contrario. Tuttavia, il numero totale di posizioni aperte era allora diverse volte superiore rispetto a oggi.