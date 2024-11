Il CAFFÈ aumenta del 4,6% a causa dell’offerta e dei timori sui dazi statunitensi 📈

I contratti futures sul caffè Arabica sono aumentati del 4,6% a $323 a causa dei timori di una carenza globale di approvvigionamento, alimentata dal caldo e dalla siccità in Brasile, nonché dalla minaccia di dazi sulle importazioni negli Stati Uniti. Con un aumento del più del 70% del prezzo quest'anno, i prezzi hanno raggiunto il livello più alto dal 1977. La produzione brasiliana di caffè Arabica potrebbe diminuire nella prossima stagione, riducendo ulteriormente le forniture globali già limitate. Inoltre, i report dei media suggeriscono che i torrefattori statunitensi stiano accentuando la tensione, rispondendo alla promessa di Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni a partire da gennaio 2025. Il Brasile, il maggiore esportatore di chicchi di Arabica premium, sta affrontando preoccupazioni riguardo alla prossima raccolta 2025-26 a causa della volatilità climatica. I coltivatori di caffè stanno anche ritardando le vendite, dopo aver già venduto volumi significativi della raccolta attuale, portando a una fornitura limitata fino alla prossima raccolta di maggio. Il Vietnam, principale produttore di Robusta, ha subito un doppio colpo: siccità durante i periodi cruciali di crescita e piogge abbondanti durante la raccolta, influenzando la qualità e la quantità della produzione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I venditori e i torrefattori hanno aumentato i prezzi riducendo i sconti per gestire i margini. Nestlé ha annunciato aumenti di prezzo e confezioni più piccole, poiché i prezzi del Robusta sono aumentati di quasi il 90% quest'anno. Nel frattempo, i costi di copertura e i potenziali default dei produttori stanno aggiungendo ulteriore stress ai partecipanti al mercato. Le scommesse speculative rialziste rimangono storicamente alte, riflettendo la fiducia dei gestori di fondi nell'aumento dei prezzi, nonostante la volatilità a breve termine. Le imminenti normative europee sulla deforestazione e i potenziali dazi commerciali sotto un'amministrazione Trump contribuiscono all'incertezza, spingendo le vendite dirette verso gli Stati Uniti. I produttori secondari come Colombia e Costa Rica stanno ancora recuperando dai danni causati dal maltempo, aumentando ulteriormente la pressione sulla fornitura globale. Fonte: xStation5 Gli ultimi dati del report Coffee CoT evidenziano che l'interesse aperto totale per il caffè (ICE) è diminuito di 5.819 contratti, arrivando a 199.432 contratti. Questa diminuzione indica una partecipazione ridotta o aggiustamenti di posizioni da parte dei trader. Le posizioni lunghe di managed money hanno visto un incremento netto di 2.910 contratti, riflettendo un sentiment rialzista tra gli speculatori. Le posizioni corte di produttori e commercianti restano dominanti, con 94.099 contratti (come copertura contro future diminuzioni dei prezzi), rispetto a soli 34.985 contratti lunghi, il che indica che questi attori si stanno principalmente proteggendo contro potenziali ribassi dei prezzi. La significativa attività di copertura dei produttori suggerisce che questi si aspettano dei rischi al ribasso. La diminuzione di 4.052 contratti corti indica che alcuni produttori stanno riducendo le loro coperture, probabilmente a causa della stabilizzazione delle preoccupazioni relative alla fornitura. Le posizioni lunghe dei trader speculativi (Managed Money) sono aumentate di 2.910 contratti, portando il totale a 64.891 contratti, segnalando un interesse speculativo più forte per prezzi più alti. Le posizioni corte relativamente basse (3.308 contratti) indicano che la maggior parte degli speculatori rimane rialzista. Le posizioni spread (24.100 contratti) sono diminuite di 1.189 contratti, indicando una possibile riduzione dell'appetito per strategie complesse come gli spread calendar. I 4 maggiori trader controllano il 22,5% degli interessi corti e il 13,0% degli interessi lunghi, mostrando una concentrazione del rischio tra i principali attori. Nel complesso, dal report CoT si osserva che i Managed Money sono molto più rialzisti sul caffè rispetto ai partecipanti diretti al mercato. L'aumento dei prezzi del caffè potrebbe comportare costi più elevati per i consumatori, mentre caffè e torrefattori devono affrontare la sfida di bilanciare l'accessibilità con la preservazione del margine.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.