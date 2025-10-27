Il caffè cala per la terza sessione consecutiva grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche in Brasile e Vietnam ☕️ 📉

- Il caffè prosegue le perdite per la terza seduta consecutiva, complice il miglioramento delle condizioni climatiche in Brasile e Vietnam.
- Il caffè prosegue le perdite per la terza seduta consecutiva, complice il miglioramento delle condizioni climatiche in Brasile e Vietnam.
- I negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Brasile alimentano le speranze di un possibile sollievo tariffario sul caffè brasiliano.
I futures sul caffè Arabica calano per la terza seduta consecutiva (COFFEE: -2,1%), raggiungendo il livello più basso degli ultimi 10 giorni.
La correzione dei prezzi del caffè è principalmente dovuta alle ultime previsioni di pioggia in Brasile, che hanno ridotto i timori di siccità prolungata e possibili vincoli di offerta. Notizie positive sono arrivate anche dal Vietnam, secondo produttore mondiale di caffè, dove si prevede un indebolimento della tempesta tropicale Fengshen. La maggiore fiducia nella raccolta di questa stagione ha quindi portato a prese di profitto, ulteriormente stimolate dai prezzi record del caffè nel 2025 — il contratto aveva registrato valori più alti solo una volta quest’anno, a febbraio, raggiungendo 437.
Ulteriore sollievo è arrivato dai rapporti sui negoziati commerciali in corso tra Stati Uniti e Brasile. Il presidente Lula ha riassunto il suo incontro con Trump di ieri, affermando che “presto non ci dovrebbero più essere problemi nel commercio con gli Stati Uniti.” I negoziatori brasiliani cercano principalmente di includere il caffè nella lista dei prodotti esenti da dazi, in cambio di concessioni su determinati beni statunitensi.
Tecnicamente, i prezzi del caffè sono scesi al di sotto della media mobile esponenziale a 10 giorni (EMA10, gialla), trovando supporto vicino all’EMA30 (viola chiaro), che coincide con il ritracciamento di Fibonacci al 50,0% dell’ultima onda rialzista. La correzione ha portato l’RSI da condizioni di ipercomprato a un livello neutro intorno a 50, ma il continuo miglioramento delle condizioni meteorologiche in Brasile potrebbe intensificare la pressione di vendita, spingendo potenzialmente i prezzi al di sotto dell’EMA30 verso la zona di supporto Fibo al 78,6%. Fonte: xStation5
