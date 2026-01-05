Il colpo di stato in Venezuela rafforza le azioni di difesa europee e locali⚔️

Le reazioni iniziali del mercato a seguito degli eventi del fine settimana in Venezuela potrebbero risultare inaspettate. All’inizio della giornata, il petrolio ha perso valore, ma di poco, per poi recuperare terreno rispetto ai prezzi di chiusura di venerdì, il che potrebbe indicare che il mercato intravede effettivamente una maggiore probabilità di incremento dell’attività nei giacimenti petroliferi venezuelani e, di conseguenza, un aumento dell’offerta globale della commodity, ma solo sul lungo periodo. Va ricordato che il Venezuela produce principalmente petrolio pesante, quasi bituminoso, molto diverso da quello estratto, ad esempio, in Arabia Saudita. La sua estrazione è costosa e richiede tecnologie di raffinazione avanzate per essere trasportato via oleodotto sul mercato. I lievi cali indicano che il mercato vede un’opportunità per uno sviluppo lento e a lungo termine di questo settore in Venezuela con l’aiuto del capitale statunitense, ma ci vorrà comunque molto tempo prima che ciò si concretizzi.

Sul fronte azionario, invece, il sentiment è molto positivo, con i mercati europei in rialzo in media dello 0,65% (Euro Stoxx 50). Settori come quello minerario e tecnologico mostrano performance particolarmente solide, mentre si registra debolezza nel comparto energetico, dove i prezzi delle azioni delle principali aziende sono per lo più in calo. Attendiamo la reazione dei mercati statunitensi alle 15:30.

Il DAX tedesco (mercato cash) sta guadagnando attualmente quasi lo 0,65%, mentre il CAC40 francese sale dello 0,12% e il FTSE100 britannico dello 0,24%. Il mercato azionario tedesco è principalmente trainato dal rialzo del valore delle azioni di Rheinmetall (RHM.DE).

Current quotes for major contracts. Source: xStation

Volatilità attuale osservata sul mercato europeo più ampio. Fonte: xStation

All’inizio della settimana, il DAX sta guadagnando dinamicamente e sta superando il principale limite superiore dell’ampia zona di consolidamento che aveva ristretto il DE40 nel 2025. Se la sessione odierna chiuderà il corpo superiore della candela intraday sopra questa zona, potrebbe significare che la barriera precedente è stata superata e che il DE40 sta aprendo la strada a ulteriori rialzi verso i massimi storici (ATH). Tuttavia, un ritracciamento al di sotto di questa struttura potrebbe ricordare il comportamento precedente del contratto 2025, quando i pullback più decisi partivano proprio da questi livelli. Dal punto di vista tecnico, tuttavia, osservando le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, che restano al di sotto delle quotazioni del DE40, il trend rialzista di lungo periodo rimane intatto.

Fonte: xStation

Company news:

ASML (ASML.NL) registra oggi una forte crescita, con le azioni della società in rialzo fino al 4,5% raggiungendo un massimo storico, dopo che gli analisti di Bernstein hanno alzato la raccomandazione da “market perform” a “outperform”, evidenziando il potenziale di crescita sottovalutato nel segmento delle memorie DRAM. Bernstein ritiene che, sebbene molti investitori associno principalmente la crescita di ASML ai produttori di chip logici (CPU, GPU), il prossimo ciclo di investimenti in DRAM e HBM (High Bandwidth Memory) potrebbe diventare un forte motore di crescita per la società nel 2026-2027, anni che gli analisti definiscono “anni importanti per la tecnologia EUV”. Bernstein ha portato il target price di ASML da 800 a 1.300 euro. La società pubblicherà i risultati trimestrali il 28 gennaio prima dell’apertura del mercato.

Come in Asia, anche le aziende europee della difesa stanno registrando rialzi a seguito degli attacchi statunitensi in Venezuela e della cattura del presidente Nicolás Maduro. L’aumento dei prezzi delle azioni nel settore della difesa rappresenta una reazione tipica dei mercati in periodi di maggiore tensione geopolitica, e la situazione in Sud America sta attualmente agendo come forte stimolo alla domanda per le aziende legate all’industria militare.

Fonte: xStation

Airbus (AIR.DE) ha superato l’obiettivo di consegne per il 2025, con 793 aeromobili consegnati rispetto a una previsione rivista di circa 790, secondo fonti Bloomberg. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un’intensificazione delle consegne negli ultimi giorni dell’anno, sebbene i dati siano preliminari e possano essere soggetti a lievi aggiustamenti. A dicembre, Airbus aveva ridotto il precedente piano di consegne da circa 820 aeromobili a seguito di problemi con il modello A320, inclusa la necessità di aggiornamenti software estesi e ulteriori ispezioni della pelle della fusoliera, che non soddisfaceva gli standard tecnici. Il costruttore pubblicherà i dati sul numero finale di consegne e ordini il 12 gennaio dopo la chiusura dei mercati azionari. Le azioni della società oggi sono in rialzo del 2,2%.