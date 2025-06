Il conflitto Israele-Iran: una panoramica dettagliata della situazione

Conflitto e azioni militari

Venerdì, Israele ha effettuato una serie di massicci raid aerei su obiettivi militari e nucleari iraniani, inclusi impianti a Natanz, Isfahan e basi missilistiche a Kermanshah e Tabriz.

Secondo fonti israeliane, in 24 ore sono stati attaccati oltre 400 obiettivi, uccidendo più di 20 alti comandanti iraniani e 9 scienziati collegati al programma nucleare. Il bilancio delle vittime ha già superato le 400 persone, di cui circa la metà militari e personale scientifico, mentre più di 1.200 sono rimaste ferite.

L'Iran ha risposto con diverse ondate di attacchi missilistici e con droni su Israele, che hanno causato la morte di oltre 20 persone. Il numero dei feriti è già superiore a 500. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea israeliani e americani.

A seguito dei raid aerei israeliani, gli elementi sopra il suolo del complesso nucleare di Natanz sono stati gravemente danneggiati, così come le infrastrutture energetiche e militari iraniane. Tuttavia, non sono stati segnalati danni alle sale sotterranee di arricchimento dell’uranio. Ciononostante, queste unità non possono operare pienamente senza accesso all’elettricità.

L'attacco israeliano ha colpito anche il giacimento di gas South Pars, strategico sia per l'Iran che per il Qatar. Ci sono inoltre indicazioni di ulteriori attacchi mirati a depositi di carburante.

Si riferisce che Israele controlla lo spazio aereo nell’Iran occidentale, dove la maggior parte delle infrastrutture di difesa aerea è stata distrutta. L’Associated Press indica che Israele ora può condurre attacchi aerei su Teheran con poca difficoltà.

Figure chiave del comando iraniano sono state uccise negli attacchi di venerdì. Fonte: Bloomberg Finance LP

Reazioni internazionali e azioni degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti ufficialmente non hanno partecipato ai raid aerei israeliani, ma hanno supportato attivamente Israele nella difesa aerea, intercettando alcuni missili iraniani.

L’amministrazione americana ha invitato entrambe le parti a una de-escalation e ha avvertito l’Iran di non attaccare basi o personale americano nella regione.

Trump sta facendo pressione sull’Iran affinché ritorni ai negoziati nucleari e accetti condizioni per ridurre il suo coinvolgimento nello sviluppo atomico. Trump avrebbe inoltre consigliato a Israele di non tentare attacchi diretti al leader supremo iraniano.

I colloqui nucleari USA-Iran previsti per il weekend in Oman sono stati giudicati “inutili” da Teheran dopo gli attacchi israeliani. I negoziati non si sono svolti.

La Russia ha offerto mediazione e assistenza per la de-escalation, mentre altri Paesi (Regno Unito, Arabia Saudita, Egitto) hanno chiesto moderazione per evitare un’ulteriore escalation.

Situazione del mercato petrolifero e possibili scenari

Dopo gli attacchi di venerdì, i prezzi del petrolio (WTI, Brent) sono saliti del 6-7% fino a livelli di 72-74 dollari al barile. Il greggio WTI ha aperto la sessione di lunedì sopra i 75 dollari, ma il divario di prezzo si sta attualmente annullando e il prezzo è sceso sotto i 71 dollari.

ING stima che un’ulteriore escalation del conflitto potrebbe far salire i prezzi oltre gli 80 dollari, e in caso di interruzioni nello Stretto di Hormuz, addirittura fino a 120-130 dollari al barile, causando uno shock per l’economia globale.

L’Iran produce circa 3,3 milioni di barili al giorno, esportandone circa 1,7 milioni. Una completa interruzione delle esportazioni iraniane potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi. Tuttavia, storicamente, l’impatto dei conflitti nella regione sui prezzi del petrolio è stato di breve durata (5-10 giorni) se non si sono verificate interruzioni di fornitura durature.

Il mercato rimane molto sensibile a un’ulteriore escalation o al coinvolgimento di terze parti. La questione chiave sarà se l’Iran deciderà di bloccare lo Stretto di Hormuz, attraverso cui passa il 20% della fornitura mondiale di petrolio. Tale azione sarebbe logisticamente difficile e sfavorevole per altri Stati OPEC, ma anche un blocco a breve termine potrebbe causare forti picchi di prezzo e disordini di mercato a lungo termine.

Ulteriori prospettive

Il conflitto Israele-Iran è salito a una scala senza precedenti da decenni, con attacchi diretti a infrastrutture nucleari ed energetiche e pesanti perdite tra il comando militare iraniano. Anche Israele sta subendo le sue maggiori perdite dal 2023, quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele.

Entrambe le parti segnalano disponibilità a ulteriori azioni, ma cercano contemporaneamente di evitare di coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra aperta. L’Iran sta cercando di bilanciare la necessità di ritorsione con l’evitare un’escalation catastrofica.

Sebbene Israele avesse inizialmente annunciato che le azioni militari contro l’Iran sarebbero terminate entro pochi giorni, il New York Times indica che la situazione potrebbe protrarsi per settimane.

Il mercato petrolifero reagisce con nervosismo, ma senza uno shock duraturo dell’offerta, gli aumenti di prezzo potrebbero essere temporanei. I rischi maggiori restano un blocco dello Stretto di Hormuz o la distruzione delle infrastrutture di esportazione iraniane.

Si indica che l’Iran ha fatto enormi progressi nell’arricchimento dell’uranio e, entro pochi mesi, potrebbe produrre diverse o una dozzina di testate nucleari.

L'andamento dei prezzi del petrolio è in linea con i precedenti eventi geopolitici legati al mercato petrolifero. In passato, l'ondata iniziale di rialzi si è in genere attenuata dopo 5-10 giorni. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB