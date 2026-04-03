Il DAX è in calo del 12% rispetto al massimo storico 🚩Tenete d'occhio questi 2 titoli ad aprile

L’indice tedesco DAX è sceso da circa 25.400 punti a 22.400 punti, con il contratto futures DE40 che riflette quasi perfettamente la performance dell’indice spot. Ad aprile, l’attenzione degli investitori probabilmente si concentrerà su due nomi chiave tedeschi: il colosso finanziario Deutsche Bank, che ha recentemente rivelato un’esposizione significativa al settore tecnologico e ai prestiti di credito privato, suscitando preoccupazioni tra gli investitori, e BASF, il gigante industriale e chimico che ha registrato performance sorprendentemente solide nonostante i prezzi elevati dell’energia. Fonte: xStation5 Deutsche Bank (DBK.DE)

Deutsche Bank ha registrato un netto ritracciamento dai massimi di gennaio, scendendo da circa 34€ a 25€. Questo movimento supera significativamente la correzione del mercato più ampio e rappresenta uno dei cali più pronunciati degli ultimi anni — vicino al 30%. Ad aprile, l’attenzione si concentrerà sui risultati del primo trimestre, previsti per il 29 aprile. Questi dati rappresenteranno un test chiave per verificare se Deutsche Bank riuscirà a mantenere il forte slancio commerciale osservato alla fine dello scorso anno.

I fondamentali rimangono solidi per il momento — rapporti recenti indicano un utile ante imposte di 9,7 miliardi di euro, mentre l’utile netto è raddoppiato a 7,1 miliardi di euro. Anche i ritorni per gli azionisti restano favorevoli, con la direzione che ha annunciato un piano di distribuzione di capitale da 2,9 miliardi di euro, comprendente 1,9 miliardi in dividendi e 1 miliardo in riacquisti di azioni.

La domanda chiave per le prossime settimane è se le condizioni favorevoli per trading e attività di dealmaking saranno sufficienti a compensare il sentiment più debole verso il settore bancario.

La pressione di vendita si è accelerata dopo che la banca ha comunicato che il suo portafoglio di credito privato era cresciuto fino a 25,9 miliardi di euro, aumentando le preoccupazioni degli investitori sui rischi di un segmento in rapida espansione ma sempre più fragile.

Pur sottolineando standard di sottoscrizione conservativi e dichiarando di non affrontare rischi diretti significativi, Deutsche Bank riconosce potenziali rischi di credito indiretti derivanti da esposizioni interconnesse all’interno del più ampio ecosistema del credito privato.

Allo stesso tempo, l’esposizione della banca al settore tecnologico — incluso il segmento software recentemente sottoperformante — è salita a 15,8 miliardi di euro dai 11,7 miliardi dell’anno precedente, aumentando la sensibilità ai cicli economici e alle pressioni legate all’IA.

Nonostante questi segnali di allarme, tra cui stress di liquidità nei fondi, svalutazioni di prestiti e condizioni restrittive segnalate da JPMorgan, Deutsche Bank intende continuare a espandersi nel credito privato attraverso nuovi prodotti, una distribuzione più ampia e l’integrazione con le proprie attività di private banking. Fonte: xStation5 BASF (BAS.DE)

Al contrario, BASF ha mantenuto un momentum relativamente forte e sta negoziando vicino ai massimi locali, distinguendosi rispetto al contesto più volatile dell’indice DAX. Gli investitori hanno reagito positivamente alla decisione della direzione di trasferire una parte significativa della produzione dalla Germania alla Cina, riducendo di fatto le pressioni sui costi in un contesto di prezzi dell’energia europei persistentemente elevati.

I prossimi risultati, previsti per il 30 aprile, saranno importanti non solo per valutare le prestazioni operative attuali, ma anche per fornire ulteriori informazioni sul nuovo stabilimento su larga scala recentemente avviato in Cina.

I dati operativi recenti mostrano una crescita dei volumi in tutti i segmenti, suggerendo un miglioramento della domanda, anche se in parte questo effetto è stato compensato da prezzi di vendita più bassi e da movimenti valutari sfavorevoli.

Sul fronte dell’utile netto, BASF mostra anch’essa segnali di miglioramento, con un incremento di 321 milioni di euro, portando il profitto netto a 1,6 miliardi di euro. Gli sforzi di ristrutturazione in corso e i cambiamenti geografici stanno iniziando a produrre risultati tangibili. Fonte: xStation5

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