Broadcom in vista della pubblicazione dei risultati: le prospettive contano più dei profitti

Broadcom pubblicherà i risultati del secondo trimestre fiscale 2026 dopo la chiusura della seduta di mercoledì Il consenso degli analisti prevede che la società presenterà risultati superiori alle aspettative e aggiornerà al rialzo la guidance. La crescita dovrebbe essere trainata principalmente dalla forte domanda di soluzioni di networking per l’intelligenza artificiale e di chip progettati su misura (custom chip). Aspettative del mercato Ricavi superiori a 22 miliardi di dollari

Utile per azione (EPS) superiore a 2 dollari Tuttavia, tra le principali istituzioni finanziarie non mancano previsioni ancora più ottimistiche. Jefferies e Morgan Stanley si aspettano ricavi intorno ai 29 miliardi di dollari. Più dei dati headline, però, saranno importanti i numeri relativi ai segmenti chiave (cloud e IA) e le indicazioni prospettiche fornite dal management. I ricavi legati all’intelligenza artificiale potrebbero raggiungere circa 17 miliardi di dollari, grazie soprattutto alla crescita del segmento networking, all’implementazione di nuovi switch e all’aumento della quota di mercato nel settore delle soluzioni ottiche. Un elemento rilevante sarà l’ordine da 10 miliardi di dollari di Anthropic, che è stato modificato passando dalla fornitura di rack server completi alla sola consegna dei chip. Di conseguenza, i ricavi derivanti da questo contratto potrebbero attestarsi tra 2 e 2,5 miliardi di dollari. Morgan Stanley osserva inoltre che parte della domanda legata ai rack per l’IA sembra essere stata rinviata al 2027, ma considera il fenomeno un semplice slittamento temporale e non una perdita di ordini. Gli analisti della banca ritengono infatti che la capacità produttiva venga attualmente riallocata verso altri clienti che utilizzano TPU. Il vero focus sarà il 2027 L’elemento più importante della trimestrale potrebbe non essere il trimestre appena concluso, bensì i commenti del management sulle prospettive per il 2027. Le società del settore semiconduttori stanno attraversando una fase di crescita raramente osservata nei mercati sviluppati, sostenuta dagli enormi investimenti in conto capitale (CAPEX) dei cosiddetti hyperscaler e delle aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. In questo contesto, la leva operativa è molto elevata, mentre l’affidabilità delle previsioni di lungo termine rimane limitata. Per questo motivo, le indicazioni dell’azienda sul ritmo di crescita futura saranno fondamentali per determinare le valutazioni di mercato. Secondo alcune stime, i ricavi di Broadcom derivanti dai chip per l’intelligenza artificiale potrebbero superare i 120 miliardi di dollari, oltre la precedente indicazione del management di oltre 100 miliardi di dollari. Opportunità e rischi Gli analisti sottolineano tuttavia che le recenti discussioni lungo la supply chain asiatica si sono rivelate meno ottimistiche del previsto, limitando il potenziale per ulteriori revisioni positive delle stime. Alcune banche d’investimento continuano comunque a vedere spazio per ulteriori rialzi della guidance grazie all’espansione dei programmi ASIC (Application-Specific Integrated Circuits). Un tema separato riguarda il rischio competitivo rappresentato da MediaTek nella catena di fornitura delle TPU di Google. Morgan Stanley ritiene che la minaccia sia gestibile e stima che soltanto circa il 15% del contenuto TPU possa realisticamente essere a rischio. Secondo gli analisti, Broadcom dovrebbe riuscire a mantenere la maggior parte del business, poiché sostituire un fornitore già consolidato su questa scala è un processo complesso. Questo potrebbe diventare un tema importante qualora il management decidesse di affrontarlo durante la presentazione dei risultati. AVGO.US (timeframe D1) Da un punto di vista tecnico, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali, il prezzo delle azioni si è stabilizzato al livello di estensione di Fibonacci del 161,8%, calcolato sulla base del movimento di prezzo tra dicembre 2025 e aprile 2026. Se lo scenario rialzista dovesse persistere, un potenziale obiettivo al rialzo per gli acquirenti potrebbe essere intorno ai 600 dollari, dove le estensioni di Fibonacci (423,6%) del 2025 si sovrappongono a una nuova estensione del 2026. Una potenziale resistenza potrebbe provenire anche dal canale di tendenza (evidenziato in rosso). In caso di correzione, il primo livello di supporto e obiettivo al ribasso per i venditori si troverebbe intorno ai 430 dollari. Fonte: xStation5.

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