⏬Il DE40 crolla dell'1,5% nonostante i dati migliori

Gli indici europei sono in calo a seguito della pubblicazione di risultati deludenti da parte di aziende europee, tra cui Volkswagen. I mercati azionari europei, in particolare l'Euro Stoxx 50 e il DAX tedesco, stanno affrontando sfide significative a metà settimana. La situazione è aggravata dalle difficoltà di grandi aziende europee come Volkswagen, alle prese con il calo dei profitti e potenziali chiusure di stabilimenti.

Drastico calo dei profitti di Volkswagen e piani di ristrutturazione

Gli ultimi risultati finanziari di Volkswagen sono deludenti. L'utile operativo è crollato del 42% nel terzo trimestre, determinando un notevole calo del margine operativo dell'azienda. La situazione richiede interventi drastici da parte della dirigenza.

Per affrontare queste problematiche, Volkswagen sta considerando la chiusura di diversi stabilimenti in Germania e l'attuazione di significativi tagli al personale. Questi piani hanno suscitato controversie e potenziali conflitti sindacali, complicando ulteriormente la situazione aziendale. Un'analisi più approfondita mostra che il marchio omonimo di Volkswagen ha registrato un margine operativo di appena il 2,1%. Curiosamente, le azioni dell'azienda sono in rialzo nonostante i dati negativi, probabilmente perché gli investitori si aspettavano risultati ancora peggiori di quelli presentati.





Margine operativo minimo degli ultimi anni

L'azienda ha registrato il margine operativo più basso degli ultimi anni. Fonte: Bloomberg Finance LP

Impatto sull'economia europea

Le difficoltà di Volkswagen riflettono le sfide economiche più ampie in Europa, dove la crescita economica è bassa, l'inflazione elevata e i costi energetici in aumento. L'impatto della ristrutturazione di Volkswagen sull'economia tedesca, la più grande d'Europa, potrebbe intensificare queste difficoltà.

La combinazione dei problemi di Volkswagen e delle difficoltà economiche generali sta gravando fortemente sui mercati azionari europei. Gli investitori diventano sempre più cauti nell'investire in azioni europee, poiché le prospettive per la regione appaiono difficili.

Prestazioni del mercato azionario USA

Al contrario, le azioni statunitensi continuano a performare bene, grazie a una ripresa economica più forte e a utili aziendali positivi. È probabile che questa divergenza di performance tra i mercati europei e statunitensi persista nel prossimo futuro.

Andamento delle azioni del DAX

È significativo che la maggioranza delle aziende del DAX tedesco stia perdendo valore oggi. L'unica eccezione e migliore performer è Volkswagen, che sta guadagnando oggi; tuttavia, da inizio anno, il titolo è sceso del 20% e ha un'influenza debole sulle prospettive per le altre aziende tedesche.





Fonte: Bloomberg Finance LP

Dati economici

Oggi sono stati pubblicati diversi dati rilevanti. Il PIL della Germania ha superato le aspettative del mercato, registrando una crescita dello 0,2% su base annua rispetto allo 0,1% previsto. Tuttavia, i dati precedenti sono stati rivisti dallo 0,3% allo 0,1%. Su base trimestrale, contrariamente al calo previsto dello 0,1%, si osserva una crescita dello 0,2%. Questo risultato è legato a una base più bassa: la lettura precedente è stata rivista dallo -0,1% al -0,3%. Inoltre, i dati sull'inflazione si sono rivelati superiori alle aspettative, con l'IPC al 2,0% rispetto all'1,8% previsto e all'1,6% della rilevazione precedente.





Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Prospettiva tecnica

Dal punto di vista tecnico, il DAX40 sta subendo un significativo ritracciamento oggi, legato anche al recente forte calo del prezzo delle azioni Volkswagen. Il DAX40 è sceso al livello più basso dal 11 ottobre, segnando il ritracciamento più marcato dal 6 settembre. Curiosamente, la stagionalità suggerisce un possibile rimbalzo del DAX40 a breve. Da menzionare anche il cosiddetto "Trump trade," legato alle politiche protezionistiche: i dazi imposti durante la precedente presidenza di Trump hanno avuto un impatto molto negativo sulle aziende tedesche, soprattutto quelle automobilistiche. Di conseguenza, le crescenti probabilità di una nuova vittoria di Trump stanno indebolendo ulteriormente gli indici europei. I principali livelli di supporto per il DAX tedesco si trovano a 19.200 punti, al ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, e a 19.000 punti.