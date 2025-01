Il discorso inaugurale di Trump: petrolio, efficienza del governo e pace

Riassunto del Discorso di Donald Trump: Politica Interna: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Controllo delle Frontiere: Trump ha annunciato l'introduzione dello stato di emergenza alla frontiera meridionale e un focus sui problemi legati all'immigrazione illegale.

Trump ha annunciato l'introduzione dello stato di emergenza alla frontiera meridionale e un focus sui problemi legati all'immigrazione illegale. Sostegno ai Cittadini: Le risorse saranno allocate per aiutare gli americani (ad esempio, affrontando l'insufficiente aiuto dopo l'uragano in North Carolina).

Le risorse saranno allocate per aiutare gli americani (ad esempio, affrontando l'insufficiente aiuto dopo l'uragano in North Carolina). Sicurezza e Giustizia: Trump ha enfatizzato la necessità di ripristinare l'ordine nel paese, suggerendo potenzialmente dei provvedimenti di grazia per gli eventi legati al 6 gennaio 2021.

Trump ha enfatizzato la necessità di ripristinare l'ordine nel paese, suggerendo potenzialmente dei provvedimenti di grazia per gli eventi legati al 6 gennaio 2021. Dipartimento dell'Efficienza del Governo (DOGE): Trump ha annunciato la creazione di una nuova istituzione. La menzione di "DOGE" ha causato un aumento del 4% di Dogecoin.

Trump ha annunciato la creazione di una nuova istituzione. La menzione di "DOGE" ha causato un aumento del 4% di Dogecoin. Reintegrazione dei Membri Militari: I membri delle forze armate espulsi per aver rifiutato la vaccinazione contro il COVID potranno essere riammessi.

I membri delle forze armate espulsi per aver rifiutato la vaccinazione contro il COVID potranno essere riammessi. Cambio di Nome Geografico: Piani per rinominare il Golfo del Messico come "Golfo Americano" e ripristinare il nome storico del Monte McKinley invece di Denali in Alaska. Economia ed Energia: Energia e Petrolio: Trump ha annunciato la ripresa dei permessi di perforazione ("Drill Baby Drill") e mira a consolidare il predominio degli Stati Uniti come principale produttore di petrolio e gas.

Trump ha annunciato la ripresa dei permessi di perforazione ("Drill Baby Drill") e mira a consolidare il predominio degli Stati Uniti come principale produttore di petrolio e gas. Sostegno al Settore Petrolifero: Piani per sospendere il sostegno all'industria dei veicoli elettrici a favore dei settori automobilistici tradizionali.

Piani per sospendere il sostegno all'industria dei veicoli elettrici a favore dei settori automobilistici tradizionali. Tariffe e Tasse: Trump ha proposto di imporre tariffe e tasse ad altri paesi per aumentare la ricchezza degli Stati Uniti. Politica Estera: Fine delle Guerre: Trump ha promesso di non avviare nuovi conflitti militari.

Trump ha promesso di non avviare nuovi conflitti militari. Canale di Panama: Ha dichiarato l'obiettivo di riprendere il controllo del Canale di Panama. Dichiarazioni Simboliche: Piano per piantare una bandiera su Marte.

Ritorno Politico: Trump ha enfatizzato l'adesione ai temi della sua campagna che hanno ottenuto il sostegno del pubblico. Reazioni del Mercato: EUR/USD: Alti livelli sono stati osservati inizialmente a causa delle notizie sulle tariffe, ma il tasso è tornato sotto 1.0400.

Alti livelli sono stati osservati inizialmente a causa delle notizie sulle tariffe, ma il tasso è tornato sotto 1.0400. Bitcoin: È sceso dell'1% dopo aver raggiunto un massimo storico di 109.000; attualmente scambiato a 102.000.

È sceso dell'1% dopo aver raggiunto un massimo storico di 109.000; attualmente scambiato a 102.000. Prezzi del Petrolio: Continuano a scendere, principalmente dopo le 14:30, in seguito a notizie che non sono state introdotte tariffe significative.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.