Il dollaro USA guadagna mentre la paura dei dazi incombe sui mercati. L'EURUSD perde lo 0,6% 📉

L'indice del dollaro USA (USDIDX) si è rafforzato oggi e la coppia EURUSD è scesa poiché Donald Trump impone tariffe del 25% su Messico e Canada, a partire dal 1° febbraio. Ieri i mercati finanziari erano ottimisti e il dollaro USA si è leggermente indebolito in assenza di tariffe immediate su tutti i partner commerciali, ma le azioni future rimangono incerte, specialmente per quanto riguarda la politica delle tariffe con la Cina e i paesi europei. Gli investitori potrebbero temere che Trump si senta abbastanza forte da imporre tariffe anche sui paesi europei, nonostante la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, abbia segnalato che l'UE è pronta a negoziare con gli Stati Uniti. Tuttavia, anche lei ha dichiarato oggi che "(...) l'uso di sanzioni, controlli sulle esportazioni e tariffe probabilmente aumenterà ." Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Secondo il ministro delle Finanze tedesco Habeck, "le richieste di Trump di possedere una quota maggiore delle esportazioni di GNL verso l'Europa potrebbero scontrarsi con le economie di mercato, dove sono i prezzi a determinare. Le tariffe di Trump faranno aumentare l'inflazione e divideranno geopoliticamente il mondo." Il commento di Guo della Cina è stato che "Cina e Stati Uniti hanno spazio per collaborare sui legami economici", ma l'imposizione di tariffe sulle merci cinesi è ancora "sul tavolo". Per ora, Trump ha suggerito che una tariffa universale "potrebbe essere applicata a chiunque faccia affari negli Stati Uniti, ma non è ancora pronta per l'attuazione." EURUSD (intervallo H1, D1)

EURUSD è sotto pressione oggi non solo a causa delle "tariffe Trump", ma anche a causa del rapporto molto più debole dell'indice ZEW dell'economia tedesca. I dati macroeconomici indicano problemi economici prolungati in Europa, mentre le condizioni economiche negli Stati Uniti sono ancora forti. Inoltre, la Banca Centrale Europea ha sicuramente motivo di ridurre ulteriormente i tassi, e anche un'inflazione più alta potrebbe indebolire l'euro, a causa delle cattive condizioni economiche (che potrebbero peggiorare se la BCE rallenterà nel taglio dei tassi). Gli spread obbligazionari e le aspettative sulla curva dei tassi di interesse stanno alimentando la vendita sull'EURUSD. Sull'EURUSD potremmo vedere una formazione di doppio massimo con il potenziale di un nuovo test della parità nel medio periodo. Tuttavia, un aumento sopra il livello di 1.04-1.05 potrebbe segnalare un'inversione di tendenza con il pattern tecnico testa e spalle invertita (la cosiddetta "linea del collo" a 1.043).  Fonte: xStation5  Fonte: xStation5

